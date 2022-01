Les banques centrales du monde entier ont intensifié leurs travaux sur les CBDC, en partie pour rendre les systèmes de paiement existants plus efficaces et pour contrer le défi posé par les crypto-monnaies, les recherches se concentrant sur des versions destinées à un usage de gros ou de détail.Dans le cadre du projet Helvetia, du nom du symbole de la Suisse, la BNS a intégré les CBDC dans les systèmes de paiement et les a utilisées dans des transactions simulées lors de l'expérience à laquelle ont participé UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup et Hypothekarbank Lenzburg .Le système a montré qu'il était possible d'exécuter instantanément des paiements dont le montant variait de 100 000 à 5 millions de francs suisses (109 469 à 5,47 millions de dollars), en éliminant le risque de contrepartie."Nous avons démontré que l'innovation peut être exploitée pour préserver les meilleurs éléments du système financier actuel, notamment le règlement en monnaie de banque centrale, tout en dégageant potentiellement de nouveaux avantages", a déclaré Benoit Coeuré, responsable du Hub d'innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui a également participé à l'expérience.Le projet, qui s'est déroulé sur trois jours vers la fin de l'année 2021, a également impliqué l'opérateur boursier suisse SIX, principal fournisseur de services d'infrastructure financière en Suisse.Il impliquait l'émission et le rachat de CBDC de gros ainsi que leur utilisation pour les paiements et pour le règlement des achats de titres en Suisse ainsi que des transactions transfrontalières.Elle fait suite à des expériences antérieures de la BNS, de la BRI et de SIX concernant l'utilisation de monnaies numériques.Alors que les CBDC de détail seraient utilisées par les ménages et les entreprises pour les transactions quotidiennes, les versions de gros pourraient être utilisées pour effectuer des paiements à grande échelle entre les banques ou d'autres entités disposant de comptes auprès de la banque centrale.Selon ses partisans, les CBDC de gros pourraient également rendre plus efficace le règlement des opérations sur titres, qui peuvent prendre des jours et impliquer plusieurs parties.Une CBDC pourrait être programmée avec des instructions pour livrer le titre instantanément à la réception de l'argent numérique.Si les banques centrales de Hong Kong, de Thaïlande et des Émirats arabes unis, ainsi que de Singapour, ont envisagé d'utiliser les CBDC pour les paiements transfrontaliers de gros, peu d'entre elles ont examiné en détail comment une CBDC serait intégrée aux prêteurs commerciaux.Le groupe impliqué dans Helvetia va maintenant évaluer les résultats avant de décider des prochaines étapes.Source : Banque Centrale SuisseQue pensez-vous du Projet Helvetia ?