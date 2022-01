La Russie s'est opposée pendant des années aux crypto-monnaies, affirmant qu'elles pouvaient être utilisées pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Elle leur a finalement accordé un statut légal en 2020, mais a interdit leur utilisation comme moyen de paiement.Dans un rapport publié jeudi, la banque centrale a déclaré que la demande spéculative déterminait principalement la croissance rapide des crypto-monnaies et qu'elles portaient les caractéristiques d'une pyramide financière, mettant en garde contre des bulles potentielles sur le marché, menaçant la stabilité financière et les citoyens.La banque a proposé d'empêcher les institutions financières de réaliser des opérations avec des crypto-monnaies et a déclaré que des mécanismes devraient être développés pour bloquer les transactions visant à acheter ou à vendre des crypto-monnaies contre des devises fiduciaires.L'interdiction proposée inclut les bourses de crypto-monnaies. L'échange de crypto-monnaies Binance a déclaré qu'il s'engageait à travailler avec les régulateurs et espérait que la publication du rapport susciterait un dialogue avec la banque centrale sur la protection des intérêts des utilisateurs de crypto-monnaies russes.Des restrictions sur la possession de crypto-monnaies ne sont pas envisagées, a déclaré Elizaveta Danilova, responsable du département de la stabilité financière de la banque centrale.Utilisateurs actifs de crypto-monnaies, les Russes ont un volume de transactions annuel d'environ 5 milliards de dollars, a indiqué la banque.La banque centrale a déclaré qu'elle travaillerait avec les régulateurs des pays où les échanges de crypto-monnaies sont enregistrés pour recueillir des informations sur les opérations des clients russes. Elle a souligné les mesures prises dans d'autres pays, comme la Chine, pour freiner l'activité des crypto-monnaies.En septembre, la Chine a intensifié sa répression des crypto-monnaies avec une interdiction générale de toutes les transactions de crypto-monnaies et de l'exploitation minière, frappant le bitcoin et d'autres pièces majeures et faisant pression sur les actions liées à la crypto et à la blockchain.", a déclaré Danilova. "".Joseph Edwards, responsable de la stratégie financière de la société de crypto-monnaies Solrise Group, a minimisé l'importance du rapport, affirmant que personne en dehors de la Russie ne perdrait le sommeil à cause de cela.", mais la Russie n'a jamais été un pilier d'une quelconque facette de l'industrie de la même manière que la Chine l'a parfois été", a-t-il déclaré.La Russie est le troisième acteur mondial dans le domaine de l'extraction de bitcoins, derrière les États-Unis et le Kazakhstan, bien que ce dernier puisse connaître un exode des mineurs par crainte d'un renforcement de la réglementation à la suite des troubles survenus au début du mois.La Banque de Russie a déclaré que le minage de crypto-monnaies créait des problèmes de consommation d'énergie. Le bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont "minés" par de puissants ordinateurs qui rivalisent avec d'autres connectés à un réseau mondial pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Ce processus consomme de l'électricité et est souvent alimenté par des combustibles fossiles.", a déclaré la banque.En août, la Russie représentait 11,2 % du "hashrate" mondial - jargon cryptographique désignant la puissance de calcul utilisée par les ordinateurs connectés au réseau bitcoin.La société BitRiver, basée à Moscou, qui exploite des centres de données en Sibérie accueillant des mineurs de bitcoins, a déclaré qu'elle ne considérait pas qu'une interdiction complète des crypto-monnaies était probable et qu'elle s'attendait à ce qu'une position équilibrée se développe une fois que les différents ministères auraient discuté des propositions.La banque centrale, qui prévoit d'émettre son propre rouble numérique, a déclaré que la généralisation des crypto-actifs limiterait la souveraineté de la politique monétaire, des taux d'intérêt plus élevés étant nécessaires pour contenir l'inflation.Source : La banque centrale RusseQu'en pensez-vous ?