En plus de placer les revenus des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT) dans la tranche d'imposition la plus élevée de l'Inde, Mme Sitharaman a également déclaré que les pertes résultant de leur vente ne pouvaient pas être compensées par d'autres revenus, ce qui constitue un autre facteur dissuasif pour le commerce et l'investissement dans les actifs numériques.es estimations du secteur suggèrent qu'il y a 15 à 20 millions d'investisseurs en crypto en Inde, avec des avoirs crypto totaux d'environ 400 milliards de roupies (5,37 milliards de dollars). Aucune donnée officielle n'est disponible sur la taille du marché crypto indien.Les partisans des monnaies numériques espéraient que la mise en place d'un cadre fiscal formel pourrait au moins épargner à l'industrie de la crypto certaines des mesures les plus draconiennes que le gouvernement avait envisagées.", a déclaré Avinash Shekhar, directeur général de ZebPay, une bourse de crypto-monnaies.Les conseillers fiscaux estiment que les particuliers pourraient finir par payer plus de 30 % de leurs profits en crypto-monnaies en impôts et autres charges.", a déclaré Amit Maheshwari, partenaire chez AKM Global, une société de conseil et de fiscalité.Les bourses de crypto-monnaies espèrent également que le nouveau régime fiscal signalera l'acceptation des monnaies numériques par les autorités et rassurera les entreprises quant à leur entrée sur le marché.", a déclaré Nischal Shetty, PDG de WazirX, une autre bourse de devises virtuelles.La banque centrale indienne a exprimé de "sérieuses inquiétudes" au sujet des crypto-monnaies privées, au motif qu'elles pourraient provoquer une instabilité financière. En conséquence, plusieurs banques ont rompu leurs liens avec des entreprises de crypto-monnaies.Le ministre des Finances a également déclaré que la banque centrale introduira une monnaie numérique au cours du prochain exercice financier en utilisant la blockchain et d'autres technologies de soutien.", a ajouté Sitharaman.Source : Nirmala Sitharaman, ministre des Finances de l'IndeQu'en pensez-vous ?