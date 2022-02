Il a ajouté qu'il donnerait les détails du nouveau fonds mardi avec son homologue allemand Christian Lindner, mais a précisé qu'il alimenterait 10 à 20 fonds "".", a déclaré M. Le Maire en ouvrant une conférence sur la souveraineté numérique.Le ministère allemand des finances a indiqué dans un communiqué que Berlin allait ajouter un milliard d'euros au fonds.Les fonds de capital-risque européens sont souvent trop petits pour pouvoir financer le développement des jeunes entreprises technologiques européennes, ce qui ne leur laisse guère d'autre choix que de se tourner vers des fonds américains beaucoup plus importants.Parallèlement, de nombreuses entreprises technologiques américaines et chinoises ont bénéficié d'un financement public à un moment ou à un autre de leur développement, ce qui a été plus compliqué par le passé pour les entreprises européennes en raison des règles strictes de l'UE en matière d'aides d'État.Source : Le ministre français des finances, Bruno Le MaireQue pensez-vous de ce fonds public destiné au secteur technologique en Europe ?Que manque-t-il réellement à l'Europe pour pouvoir rivaliser avec les Etats-Unis et l'Asie en matières de technologie ?