ONLYOFFICE et kDrive unissent leurs forces pour offrir un service de stokage souverain pour collaborer en ligne en toute sécurité

À l’image de la suite bureautique OnlyOffice, l’interface de kDrive est facile à prendre en main.

ONLYOFFICE, la suite bureautique open source permettant d’éditer en ligne des documents texte, des feuilles de calcul, des présentations et des formulaires à remplir ( récemment sortie en version 7.0 ) et son partenaire Infomaniak réunissent leurs forces pour offrir un service de stockage en ligne collaboratif qui assure la sécurité et la confidentialité de vos données, où que vous soyez.Infomaniak est un acteur cloud majeur en Europe et un développeur leader de technologies Web en Suisse. Son service de stockage kDrive permet aux utilisateurs de stocker toutes leurs données en ligne, partager leur travail et collaborer en temps réel sur des documents en ligne. Entièrement développé et hébergé en Suisse dans le respect du RGPD, kDrive se positionne comme une alternative indépendante et européenne à Google Drive, Dropbox ou encore Microsoft OneDrive.Infomaniak met l'accent sur la sécurité et la confidentialité de sa plateforme qui chiffre et stocke en permanence les données sur au moins trois supports dans deux datacenters écologiques qui sont exclusivement alimentés par de l’énergie renouvelable et refroidit avec de l’air naturel filtré, sans climatisation. L’entreprise appartient exclusivement à ses employés et est fortement engagé pour un Web respectueux de la vie privée.Grâce aux applications desktop gratuites de ONLYOFFICE, kDrive permet de modifier sans connexion Internet des documents Word, Excel et PowerPoint. Cette suite bureautique est compatible à 100% avec les documents créés avec Microsoft 365 et disponible pour Windows, Linux et MacOS.Dès la version 7.0, OnlyOffice permet de se connecter en 1 clic à kDrive, ce qui permet d’accéder et modifier tous ses documents stockés sur kDrive directement à partir de l’application de bureau et d’utiliser des fonctionnalités supplémentaires comme les modules complémentaires, le service d’impression, le correcteur orthographique avancé, la comparaison de documents et le contrôle du contenu.kDrive intègre nativement la suite en ligne ONLYOFFICE. Les utilisateurs peuvent modifier leurs fichiers en ligne directement depuis kdrive.infomaniak.com, ce qui permet de les garder en toute sécurité sans avoir à les télécharger. Ils bénéficient de fonctions d'édition de documents et de collaboration grâce à deux modes de co-édition, suivi des modifications, historique des versions, commentaires et chat intégré.kDrive est aussi compatible avec ONLYOFFICE Workspace . Tous vos fichiers stockés sur kDrive apparaîtront automatiquement dans un dossier approprié dans le module Documents de l’espace de travail.Accéder aux fichiers stockés dans kDrive et les modifier même en déplacement est possible grâce aux applications mobiles ONLYOFFICE Documents pour iOS et Android . Vous pouvez ainsi modifier et collaborer sur des documents avec vos collègues depuis votre tablette ou téléphone mobile. Là encore, kDrive est préconfiguré et vous n’avez plus qu’à vous connecter à votre compte Infomaniak pour accéder à tous vos documents.Avec OnlyOffice, kDrive est une solide alternative à Google, Microsoft ou Dropbox pour accéder à ses fichiers depuis tous ses appareils et collaborer en ligne. Disponible en ligne, sur mobile et Windows, macOS et Linux, kDrive vous permet de reprendre le contrôle de vos données sans faire de compromis sur la souveraineté de vos données et le respect de la vie privée.» explique Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d’Infomaniak.Baptisée Infomaniak Etik, cette formule gratuite offre 15 Go de stockage à tous les résidents des pays suivants : Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne, Portugal et Monaco.En savoir plus sur les applications mobiles de ONLYOFFICE pour iOS et pour Android Source : Onlyoffice Que pensez-vous de ce partenariat entre Onlyoffice et kDrive ?