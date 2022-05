ONLYOFFICE Documents 5.4 pour Android

Nouveaux styles de bordure pour les formes

Nouveau style d'aperçu des diapositives

Jeux de couleurs personnalisables

Stockage des fichiers dans l'application

ONLYOFFICE Documents 7.1 pour iOS

Importez les fichiers bureautiques depuis le stockage Google pour les modifier et collaborer en toute sécurité dans ONLYOFFICE Documents pour Android.À partir de la version 5.4, vous pouvez passer de l’orientation portrait à l’orientation paysage de vos pages. Dans les documents texte et les présentations, la taille des pages ou des diapositives est également devenue personnalisable.Faites des références pour fournir des informations supplémentaires à n'importe quel endroit de votre texte. Il est possible d'appliquer différents styles pour les notes de bas de page et les notes de fin, de choisir et de modifier leur emplacement.Exportez de documents texte, de feuilles de calcul et de présentations en tant que modèles dans les formats : DOTX, XLTX, POTX, OTT, OTS, OPT.En outre, il est possible d'enregistrer tout document texte, feuille de calcul, présentation ou formulaire au format PDF/A. Ce format est adapté à la sauvegarde à long terme des documents électroniques.pour connecter au cloud.À partir de la version 7.1, vous pouvez vous connecter à votre cloud en utilisant votre identifiant Apple ou votre compte Microsoft.Personnalisez toute forme avec un remplissage en dégradé – choisissez les points, le style et la direction du dégradé. Choisissez parmi 8 styles de bordure pour vos formes, ajustez la taille et la couleur des lignes.De plus, il est possible de remplir les formes avec des motifs. 50 options de motifs sont disponibles, et les couleurs de premier plan et d’arrière-plan sont réglables !Sélectionnez la région dans les paramètres de la feuille de calcul pour convertir automatiquement la devise, la date et l’heure. Choisissez votre langue maternelle pour les formules et définissez les délimiteurs appropriés.Les applications sont gratuites et disponibles sur Google Play et App Store Découvrir Onlyoffice pour Android Découvrir Onlyoffice pour iOS Source : Onlyoffice