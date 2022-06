Basée sur une enquête menée par Wakefield Research auprès de 250 développeurs et architectes de logiciels américains, à un niveau supérieur dans des entreprises de 5 000 employés ou plus, elle examine les différences d'objectifs, de défis et de raisons d'échec entre les chefs d'entreprise et les architectes.Alors que 92 % des répondants prévoient de moderniser leurs applications ou sont en train de le faire, l'étude révèle que les projets de modernisation se sont avérés complexes, coûteux et risqués. Quatre responsables des logiciels et de l'architecture sur cinq déclarent qu'un projet de modernisation des applications a échoué en cours de route, et 74 % des personnes interrogées affirment que le projet type de modernisation des applications coûte plus d'un million de dollars, avec une moyenne de près de 1,5 million de dollars.Au-delà du coût financier élevé, le temps est un facteur important. 58 % des responsables des logiciels et de l'architecture affirment que l'effort type de modernisation des applications prend plus d'un an, avec une moyenne de 16 mois par projet, et plus d'un quart (27 %) disent que cela prend deux ans ou plus.L'un des principaux problèmes est que les luttes organisationnelles internes et le manque d'harmonisation entre les équipes commerciales et technologiques mettent en péril les efforts de modernisation des applications avant même qu'ils ne soient lancés, au point que 97 % d'entre eux prévoient que quelqu'un dans leur organisation repoussera un projet proposé. 43 % des personnes ayant connu des échecs dans le domaine de la modernisation des applications attribuent ces échecs au fait que les attentes n'ont pas été correctement définies, tandis que 37 % d'entre elles les attribuent aux changements de structure organisationnelle nécessaires.Les architectes logiciels, quant à eux, citent le "" comme la première cause d'échec. La lutte contre les outils inefficaces et les compétences et la formation nécessaires pour moderniser est un thème commun aux architectes interrogés, car "trop complexe", "compétences ou formation inadéquates" et "incapacité à définir correctement les attentes" sont tous trois à égalité pour la deuxième raison la plus fréquente d'échec.", dit Moti Rafalin, PDG de vFunction. "."Source : vFunction Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelles sont, selon vous, les principales causes de l'échec d'un projet ?