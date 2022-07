À l'échelle mondiale, les crypto-actifs sont largement non réglementés, les opérateurs nationaux de l'UE étant uniquement tenus de présenter des contrôles pour lutter contre le blanchiment d'argent.Des représentants du Parlement européen et des États membres de l'UE ont conclu un accord sur la loi relative aux marchés des crypto-actifs (MiCA).", a déclaré Stefan Berger, un législateur allemand de centre-droit qui a dirigé les négociations.", a déclaré Berger.Les marchés des crypto-monnaies ont dégringolé cette année, les investisseurs s'inquiétant de la hausse des taux d'intérêt, ce qui a conduit à l'effondrement du stablecoin terraUSD et au gel des retraits et des transferts par les principales crypto-monnaies Celsius Network et Voyager Digital.Le bitcoin, le plus gros jeton, a chuté de quelque 70 % depuis son record de 69 000 dollars en novembre, entraînant dans sa chute l'ensemble du marché.Ce règlement historique confirme le rôle de l'UE en tant qu'organisme normatif pour les questions numériques, ont déclaré les États de l'UE.", ont-ils ajouté.La nouvelle loi devra être approuvée officiellement par le Parlement européen et les États membres de l'UE pour devenir une loi, suivie d'une période de mise en œuvre.Elle donne aux émetteurs de crypto-actifs et aux fournisseurs de services connexes un "passeport" leur permettant de servir leurs clients dans toute l'UE à partir d'une base unique.Les détenteurs de stablecoins - un type de crypto conçu pour conserver une valeur stable - se verront proposer une réclamation à tout moment et gratuitement par l'émetteur, tous les stablecoins étant supervisés par le contrôleur bancaire du bloc.Robert Kopitsch, secrétaire général du groupe de pression Blockchain for Europe, qui comprend les principales bourses Binance et Crypto.com, a déclaré que les règles étaient "un sac mixte", ajoutant que le groupe craignait "que les pièces stables n'aient pratiquement aucun moyen d'être rentables."Cependant, Coinbase Global Inc , un grand échange mondial de crypto, a déclaré dans un blog vendredi que le nouveau cadre complet était "passionnant", offrant une certitude réglementaire au marché et élevant les normes de l'industrie.."L'AFME, un organisme du secteur des marchés financiers, a déclaré que les règles réduiraient la fragmentation et soutiendraient le développement d'un marché robuste et fonctionnant bien.Toutefois, il faut plus de clarté pour s'assurer que les dépositaires de crypto-actifs ne sont tenus responsables qu'en cas de négligence ou de mauvaise conduite, et non pour des événements indépendants de leur volonté, comme le piratage d'un État-nation, a déclaré l'AFME.De nombreux États se sont longtemps opposés à l'inclusion des jetons non fongibles (NFT), des actifs numériques représentant des objets allant de l'art aux vidéos.Mais sous la pression des législateurs européens, le compromis de jeudi prévoit que les NFT seront exclus "".Bruxelles évaluera dans un délai de 18 mois si des règles autonomes sont nécessaires pour les NFT.Les régulateurs nationaux seront chargés d'octroyer des licences aux entreprises de crypto-monnaies, mais ils devront tenir l'ESMA, l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'UE, informé des grands opérateurs.L'AEMF élaborera des normes pour que les sociétés de crypto-monnaies divulguent des informations sur leur empreinte environnementale et climatique.Les États-Unis et la Grande-Bretagne, deux grands centres de crypto-monnaies, doivent encore approuver des règles similaires. en savoir plusCircle, la société derrière le principal stablecoin USD Coin a appelé les règles "une étape importante"."", a-t-elle écrit dans un blog.Source : L'Union EuropéenneQu'en pensez-vous ?