En outre, la plupart des DSI (83 %) ont assumé de nouvelles responsabilités au-delà du rôle traditionnel de l'informatique pour soutenir un ou plusieurs départements et fonctions dans tous les domaines de l'entreprise.", déclare Gina Murphy, présidente et directrice de la transformation de Navisite. "."Ce statut accru présente également des avantages financiers. La majorité (59 %) des personnes interrogées déclarent avoir bénéficié d'une augmentation significative (de 10 % ou plus) de leur rémunération annuelle (salaire de base, prime, etc.) depuis le début de la pandémie. En outre, 52 % des personnes interrogées déclarent que leur budget informatique a augmenté depuis le début de la pandémie, et seulement 6 % ont vu leur budget diminuer.Source : Navisite Qu'en pensez-vous ?Qu'en est-il du rôle du DSI au sein de votre organisation ?