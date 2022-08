Les autres principaux défis sont le choix du bon partenaire externe (18 %), la formation des utilisateurs aux nouveaux systèmes (17 %) et l'obtention du soutien de la direction (11 %).En ce qui concerne les environnements multi-clouds, 27 % estiment que le plus grand défi est la sécurisation des applications, 26 % l'intégration avec les systèmes sur site et les autres plates-formes cloud, et 20 % la portabilité entre les plates-formes.Il n'y a pas de consensus clair sur ce que signifie la modernisation, cependant, un tiers des répondants disent que leur définition de la modernisation est l'utilisation d'une infrastructure basée sur le cloud, tandis que 32 % disent qu'il s'agit de déplacer les systèmes existants vers le cloud, et 22 % utilisent des outils basés sur le cloud. Par ailleurs, 54 % des répondants affirment que l'utilisation de microservices signifie qu'ils se modernisent, et 59 % que l'utilisation de services natifs du cloud est un signe de modernisation.Quelle que soit la méthode utilisée, 78 % des personnes interrogées affirment que la priorité absolue de la modernisation des applications devrait être de "bien faire les choses", en accordant beaucoup moins d'importance à la vitesse et au coût.", déclare Scott Wheeler, responsable de la pratique chez Asperitas. "."Source : Asperitas Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est(il au sein de votre organisation ?