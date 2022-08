La surveillance et la gestion des sauvegardes deviennent plus difficiles, la sécurisation des données étant le défi le plus cité

L'étude de Bocada, une société spécialisée dans l'automatisation des rapports et de la surveillance des sauvegardes, est basée sur une enquête menée auprès de plus de 260 professionnels de l'informatique. Les environnements variés et les volumes de données croissants sont révélés être une préoccupation majeure, la sécurisation des données à travers les applications de sauvegarde étant le défi de gestion de sauvegarde le plus cité, suivi par la protection des volumes de données croissants.Les professionnels de la sauvegarde s'attendent à ce que plus de 60 % de leurs opérations passent au cloud d'ici trois ans, ce qui les amène à citer la surveillance de la sauvegarde dans le cloud comme l'une des principales préoccupations en matière de gestion de la sauvegarde.Le manque d'automatisation est surprenant : près des deux tiers des professionnels de la sauvegarde déclarent ne pas avoir appliqué d'automatisation aux activités récurrentes de gestion des sauvegardes. Cependant, près de 50 % d'entre eux prévoient d'introduire au moins une certaine automatisation au cours des deux prochaines années.Les opérations devraient également devenir plus étroitement liées à la cybersécurité, 47 % des professionnels de la sauvegarde prévoyant une plus grande intégration de la surveillance des sauvegardes dans les programmes de cybersécurité. Cela en fait la première tendance qu'ils prévoient pour leur catégorie dans les trois à cinq prochaines années.", déclare Matt Hall, PDG de Bocada. ". "Source : Bocada Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelle est la situation concernant la gestion des sauvegardes au sein de votre entreprise ?