L'étude de DataStax révèle que les données en temps réel sont doublement rentables : elles permettent d'augmenter les revenus et d'améliorer la productivité des développeurs. Par exemple, 71 % des personnes interrogées affirment que la croissance de leur chiffre d'affaires est directement liée à la disponibilité de données en temps réel.Parmi les organisations qui font des données en temps réel un axe stratégique, 42 % constatent un impact transformateur sur la croissance du chiffre d'affaires, contre seulement 18 % des organisations qui ne donnent pas la priorité aux données en temps réel. Parmi les autres impacts transformateurs constatés par les leaders en matière de données en temps réel, citons l'amélioration de la satisfaction des clients (34 %) et l'augmentation des parts de marché (31 %).Mais il ne s'agit pas seulement de revenus, 66 % des organisations ayant une orientation stratégique sur les données en temps réel affirment que la productivité de leurs développeurs s'est améliorée.", déclare Bryan Kirschner, vice-président de la stratégie chez DataStax. "La mise en œuvre et les avantages d'une stratégie de données en temps réel comportent néanmoins des défis. Parmi les organisations interrogées, 39 % déclarent que la complexité est le principal obstacle auquel elles sont confrontées lorsqu'elles tentent de tirer parti des données en temps réel, suivie par les coûts (32 %) et l'accessibilité (30 %).M. Kirschner ajoute : "."Source : DataStax Trouvez-vous cette étude pertinente ?