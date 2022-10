Gartner a publié la dernière version de son rapport annuel dans lequel il met en lumière les dernières mises à jour en matière d'acquisition stratégique de technologies, et il a révélé quelques faits intéressants sur la direction que pourrait prendre cette industrie.Trois thèmes principaux se dégagent de ce rapport, à savoir l'optimisation des processus actuels pour améliorer leur résilience, la mise à l'échelle verticale des solutions lorsque cela est possible et, enfin, la mise au point de méthodes d'engagement et de mesures nouvelles et innovantes.Les tendances technologiques qui, selon Gartner, auront le plus grand impact sont :41 % de toutes les organisations ont souffert de failles dans leur cybersécurité.L'IA TRiSM, qui signifie "Trust, Risk and Security Management" (gestion de la confiance, du risque et de la sécurité), peut aider à prévenir de nouveaux manquements à la sécurité. Les modèles d'IA précédents ont posé des problèmes de sécurité et de confidentialité, ce qui explique que nombre d'entre eux n'ont jamais été mis en production, et il faudra peut-être que cela change avant que cette tendance ne s'installe pleinement.Le système immunitaire numérique d'une entreprise est essentiel à sa capacité de croissance, car les virus peuvent devenir de plus en plus répandus lorsque la croissance est entreprise sans que tout ait été considéré et pris en compte. Ce système immunitaire est également destiné à garantir la fiabilité des services, ce qui peut faciliter le passage à l'échelle, comme le montre l'exemple d'American Airlines.La collecte de données en temps réel est utile, mais malgré cela, les organisations doivent utiliser l'observabilité appliquée pour en tirer le maximum de valeur et d'avantages. Une vue d'ensemble constante des données brutes peut permettre aux organisations de prendre des décisions fondées sur des données qui sont purement basées sur la clarté. Les prédictions peuvent être inexactes, mais l'observabilité appliquée peut aider les entreprises à se concentrer sur les données exploitables.La mise à l'échelle des livraisons peut être vraiment utile pour les marques en raison de sa capacité à les aider à étendre leurs opérations et à atteindre de nouveaux clients. L'architecture trop complexe des plateformes et le mélange de diverses infrastructures pour créer des modèles hybrides peuvent rendre difficile pour les développeurs de répondre rapidement aux besoins des entreprises. Le manque de compétences peut également être un facteur inhibiteur, et c'est pourquoi on estime que 80 % des entreprises disposeront d'équipes d'ingénierie de plate-forme dédiées. Leur dispenser une formation spécifique à l'architecture logicielle de l'entreprise peut contribuer à rationaliser l'ensemble du modèle.Selon le rapport de Gartner, environ 50 % des entreprises passeront à des plates-formes de cloud industriel d'ici 27 %. cela implique un changement dans la façon dont le stockage en cloud est abordé, les technologies nouvelles et sophistiquées ne tentant pas nécessairement les entreprises autant que la valeur. Les plates-formes de cloud computing industrielles offrent une combinaison de SaaS et de PaaS, et elles peuvent aider les entreprises à personnaliser leurs solutions de cloud computing pour leurs propres niches et besoins.Source : GartnerTrouvez-vous ce rapport pertinent ?