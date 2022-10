Qu'est-ce que le développement low-code ?

Qu'est-ce que le no-code ?

Qu'est-ce qu'une plateforme sans code ?

Les développeurs low-code ont un salaire de base plus élevé en moyenne

72 % des développeurs Low-code gagnent plus de 100 000 dollars (contre 64 % de développeurs high-code ;

Par rapport à l'année dernière, 37 % des développeurs low-code ont vu leur salaire augmenter de 5 à 10 %, contre 26 % des développeurs high-code.

42 % des utilisateurs de code faible contre 31 % des utilisateurs de code élevé se disent « très satisfaits » de leur travail ;

44 % des utilisateurs de code faible contre 31 % des utilisateurs de code élevé sont "hautement satisfaits" des projets de programmation sur lesquels ils travaillent ;

75 % des utilisateurs de code faible contre 64 % des utilisateurs de code élevé disent travailler sur des projets innovants ;

60 % des utilisateurs de low-code contre 40 % des utilisateurs de high-code disent travailler sur des projets critiques.

La transformation numérique par le low-code offre un plus grand potentiel de carrière

84 % des développeurs low-code disent que le low-code les aidera à atteindre leurs objectifs de carrière plus rapidement ;

83 % des développeurs low-code disent que la certification low-code est importante pour le développement de leur carrière

Le low-code va-t-il remplacer le développement traditionnel ?

Principales conclusions

Limites du développement Low-Code et No-Code

Seuls 48 % des développeurs sont convaincus qu'ils travailleront dans la même entreprise dans un an. L'essor de l'économie numérique s'accompagne d'une demande quasi insatiable de développeurs de logiciels pour créer les applications et les plateformes dans le cloud qui alimenteront notre avenir. Les entreprises du monde entier ressentent la pression des développeurs, avec plus de 330 000 postes de développeurs ouverts aujourd'hui et une demande qui atteindra plus de quatre millions d'ici 2025, selon le cabinet d'études IDC2.Malheureusement, il n'y a pas assez de développeurs pour répondre à la demande. Les entreprises doivent redoubler d'efforts pour attirer et conserver les talents. Un nouveau rapport d'OutSystems intitulémontre qu'attirer et fidéliser des talents en matière de logiciels commence par la compréhension de ce que veulent les développeurs, ce qui les motive ou les ennuie, et comment faire en sorte qu'ils se sentent stimulés et satisfaits à long terme.L'étude montre que les développeurs sont, pour la plupart, exceptionnellement heureux dans leur travail. Cependant, cela ne garantit pas qu'ils resteront à leur poste, bien au contraire. Seuls 48 % des développeurs interrogés prévoient de rester dans leur entreprise actuelle au cours des 12 prochains mois.Les responsables informatiques ont donc la difficile tâche de pourvoir de nouveaux postes tout en essayant de garder leurs employés actuels heureux et épanouis. Cependant, changer d'employeur n'est pas toujours synonyme de satisfaction -46 % des personnes interrogées ont révélé qu'elles connaissaient des collègues qui avaient quitté leur emploi pour un nouveau poste, pour constater que les conditions n'étaient pas meilleures.Dans un contexte de concurrence accrue pour les développeurs, les responsables informatiques doivent chercher des moyens de maintenir l'engagement de ces derniers. Les données ont montré que parmi la panoplie de solutions, les dirigeants devraient envisager de déployer des plateformes de Low-Code, ce qui peut aider à résoudre les problèmes liés aux talents et donner aux développeurs un avantage concurrentiel.Le développement low-code est une alternative populaire au développement traditionnel de logiciels. Les développeurs professionnels ainsi que les développeurs non professionnels peuvent utiliser une approche à low-code pour créer rapidement et facilement des applications de complexité variable. Les solutions low-code peuvent également réduire le coût et le temps généralement requis pour le développement de logiciels, ce qui fait du développement low-code une option souhaitable pour les entreprises qui cherchent à répondre aux demandes modernes par l'automatisation et à accélérer la transformation numérique.le développement low-code offre un moyen simple et plus accessible aux utilisateurs non techniques de créer des applications sans nécessiter un codage approfondi.Par exemple, les logiciels low-code peuvent être créés avec des interfaces simples et des fonctions de glisser-déposer, bien que certaines connaissances en codage puissent être nécessaires. Ces outils intuitifs à low-code permettent aux développeurs ayant une connaissance minimale de la conception de logiciels ou des langages de programmation de créer une grande variété d'applications Web et mobiles. Les solutions low-code facilitent le développement de logiciels, même si vous n'êtes pas un programmeur expert.Pour répondre à la demande, de plus en plus de développeurs ajoutent des plateformes à Low-code à leurs compétences. IDC prévoit qu'entre 2021 et 2025, la population mondiale des développeurs à Low-code augmentera trois fois plus vite que la population générale des développeurs. Les développeurs apprécient la vitesse et la puissance des meilleures plateformes low-code, qui leur permettent de créer rapidement des applications sans sacrifier la qualité. Les outils à Low-code simplifient le processus de conception, permettent aux développeurs de se connecter facilement à plusieurs sources de données et rationalisent la collaboration autour d'un projet donné.Une enquête récente a comparé deux groupes de développeurs - ceux qui utilisent exclusivement des méthodes à high-code et ceux qui ont adopté le Low-code dans leur boîte à outils - pour comprendre l'impact du code faible sur leur carrière. Sur les 403 développeurs qui ont répondu à l'enquête, 31 % utilisaient exclusivement le high-code, tandis que 69 % utilisaient une combinaison de low-code et de high-code.Il existe de nombreuses façons de faire passer votre application de l'idée au lancement, mais l'une d'entre elles, souvent négligée, consiste à utiliser une approche sans code. Les solutions no-code permettent même aux non-développeurs de faire passer un concept existant en production rapidement, avec un minimum de temps et de ressources. Le développement sans code signifie que vous pouvez présenter votre application Web ou mobile à vos clients plus rapidement.En d'autres termes, le no-code signifie que pratiquement tout le monde dans votre entreprise peut créer des applications qui fonctionnent avec l'infrastructure actuelle de l'entreprise et s'intègrent dans les flux de travail existants, quels que soient leurs compétences techniques ou leur niveau d'expertise. Aucune connaissance en codage n'est requise pour se lancer dans le développement d'applications sans code, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'utiliser des talents internes non techniques pour des projets d'applications Web et mobiles.Le développement no-code est souvent considéré comme le domaine des développeurs non-professionnels, mais le segment de l'entreprise où le développement no-code et à faible coût a gagné en popularité serait celui des développeurs professionnels eux-mêmes. Et, ce qui est important, c'est qu'ils améliorent leur travail de deux façons : en fournissant des outils pour accélérer le développement et le déploiement de logiciels, et en élevant leur rôle dans les entreprises à celui d'enseignants et de facilitateurs pour les potentiels développeurs non-professionnel.En utilisant une plateforme no-code, les organisations peuvent créer et lancer des applications en utilisant des blocs de construction visuels et des interfaces utilisateur simples et intuitives plutôt que des langages de programmation. Un créateur d'applications no-code utilise souvent la fonctionnalité de glisser-déposer et d'autres outils de construction graphique pour rationaliser le développement et le rendre accessible à une grande variété d'utilisateurs.Le cabinet d'étude et de conseil Gartner a prédit qu'environ 80 % des technologies pourraient être créées par des professionnels extérieurs à l'informatique d'ici 2024. Mais cet avis a entraîné des réactions mitigées dans l'industrie. Certains professionnels de l'informatique ont réfuté cette prédiction et estiment qu'il ne suffit pas d'utiliser les bons outils pour être un développeur de logiciels ni pour créer des applications de types professionnels.Les données ont révélé une forte corrélation positive entre l'utilisation d'un Low-code et des revenus plus élevés. En moyenne, les développeurs Low-code ont un salaire de base plus élevé et reçoivent des augmentations de salaire plus fréquemment que les développeurs high-code.Il est intéressant de noter que même les développeurs qui n'utilisent pas le low-code reconnaissent son impact potentiel sur leurs salaires : 64 % des développeurs qui n'utilisent que le high-code affirment tout de même que des compétences en low-code augmenteraient leur potentiel de rémunération.Les développeurs utilisant des plateformes à low-code font état d'une plus grande satisfaction professionnelleLes développeurs qui utilisent des plateformes à code réduit se disent globalement plus satisfaits de leur travail que ceux qui n'utilisent que des plates-formes à code élevé. Ils sont également plus satisfaits des projets de programmation sur lesquels ils travaillent et disent avoir plus de possibilités de se concentrer sur des tâches innovantes et critiques :En plus d'avoir un meilleur moral dans leur emploi actuel, les développeurs low-code sont également plus optimistes en ce qui concerne leur trajectoire de carrière. Les utilisateurs de low-code déclarent que le low-code les a aidés à faire progresser leur carrière, et un nombre significatif de répondants qui ne sont que des high-code se font l'écho de la conviction que le low-code aiderait leur carrière si (ou quand) ils l'apprennent.Il est intéressant de noter que près de la moitié (45 %) de tous les développeurs high-code - qui n'ont jamais utilisé le low-code - considèrent toujours le low-code comme un facteur important de développement de carrière.Les corrélations sont claires : les utilisateurs de l'approche low-code font état d'une plus grande satisfaction professionnelle, d'une augmentation des revenus et d'un plus grand optimisme quant à leur carrière. Il n'est donc pas surprenant que le low-code devienne un outil de plus en plus courant pour les développeurs - Gartner prévoit que d'ici 2025, 70 % des applications développées par les entreprises utiliseront des technologies low-code ou no-code, contre moins de 25 % en 2020.Pour autant, le low-code ne remplacera pas le développement traditionnel. Les meilleurs développeurs apprennent à combiner les deux, en utilisant le low-code pour traiter les tâches fastidieuses tout en accélérant le développement des applications jusqu'à 17 fois. En permettant aux développeurs de créer rapidement des applications et de réutiliser des composants, le low-code libère d'immenses pans de leur temps pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches importantes que seul un être humain peut accomplir.Selon outsystems, la principale conclusion de cette étude est que les responsables informatiques ne doivent pas se contenter d'avantages financiers pour retenir leurs développeurs. « Si vous voulez que les développeurs restent, vous devez envisager la rétention des talents d'une nouvelle manière - la façon dont les développeurs se sentent par rapport à leur équilibre vie professionnelle-vie privée, leur productivité et leur équipe peut faire toute la différence », indique le rapport.64 % des développeurs aiment ce qu'ils font, mais seulement 48 % « prévoient » de rester chez leur employeur actuel dans un an - et ce pourcentage tombe à 29 % si l'on regarde à deux ans. Les développeurs souhaitent que certains aspects de la culture du lieu de travail soient améliorés. 50 % des développeurs ont déclaré avoir besoin d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 45 % des développeurs ont déclaré que suivre les demandes des entreprises est l'un de leurs principaux défis.Les développeurs low-code sont généralement plus heureux au travail. 63 % des développeurs low-code indiquent qu'ils sont satisfaits de leur salaire et des avantages sociaux, contre 40 % des développeurs traditionnels. De même, 51 % des développeurs low-code se sentent satisfaits de leur sécurité d'emploi, contre 39 % des développeurs traditionnels. Les développeurs low-code disposent d'équipes qui sont, en moyenne, un tiers de la taille des équipes de développement traditionnelles.Cependant, 59 % des développeurs sont satisfaits de la productivité de leurs équipes, contre 41 % des développeurs traditionnels. Plus de 71 % des développeurs low-code sont capables de respecter une semaine de travail de 40 heures, contre seulement 44 % des développeurs traditionnels.« Les solutions de développement low-code et no-code ont fait l'objet d'un certain débat et d'une certaine confusion au sein de la communauté du logiciel, indiquent les auteurs de l'enquête d'OutSystems. Notre enquête suggère que le débat est peut-être exagéré, car il est courant que les utilisateurs de solutions à faible code utilisent également des langages de codage traditionnels. En fait, plus de la moitié des utilisateurs de low-code (65%) ont reconnu utiliser au moins un langage traditionnel tel que PHP, JavaScript, Python, HTML/ CSS et C / C# / C++. »Non seulement le low-code et le no-code facilitent les choses, mais ils élèvent également les rôles des professionnels de la technologie au sein de leurs entreprises, pour en faire des facilitateurs, des éducateurs et des consultants. Les observateurs du secteur sont d'accord. « Le rôle du professionnel est désormais de personnaliser et de connecter la solution à code réduit aux ressources de l'organisation », explique Moses Guttmann, PDG et cofondateur de ClearML. Leur rôle « évolue principalement vers l'automatisation et l'orchestration, en prenant un processus low-code et en aidant l'infrastructure low-code à accéder aux différentes ressources de l'organisation. Il s'agit d'abstraire les bases de données et de fournir un accès à l'orchestration - comme l'infrastructure en nuage pour exécuter l'application à code réduit. »Cela ne peut que signifier un développement plus agile pour la prochaine génération d'applications, avec des développeurs connaissant bien les affaires et des utilisateurs professionnels connaissant bien la technologie travaillant côte à côte. « Les développeurs non-professionnels sont généralement des personnes soucieuses de la croissance et de la résolution de problèmes innovants, qui ont une compréhension active des objectifs généraux de l'entreprise », explique Aaron White, directeur technique et cofondateur de Vendr. « En même temps qu'ils supervisent le travail réalisé dans un environnement low-code ou no-code, les développeurs professionnels - en particulier ceux qui dirigent des équipes - doivent s'efforcer de reconnaître les talents de ces employés, en leur permettant activement de contribuer au processus de développement. »Bien que le développement no-code soit une option, il a des limites. Les plateformes no-code n'ont pas autant de flexibilité que le code, ce qui signifie que vous pourriez ne pas être en mesure de construire une application qui répond à un ensemble très spécifique de besoins et d'attentes. Les créateurs d'applications qui n'ont pas d'expérience professionnelle en matière de développement peuvent ne pas avoir une idée précise de ce qui constitue une bonne expérience utilisateur, ni du temps nécessaire à la maintenance et à la mise à jour d'une application.La sécurité peut être un problème avec les plateformes no-code, car on n'a pas le contrôle du code et il est potentiellement exposé aux vulnérabilités de la plateforme. La sécurité peut poser problème lorsque les utilisateurs professionnels créent des applications ou automatisent des flux de travail entre différentes applications sans aucune surveillance ni protocole d'accès. Pour certains analyste, une plateforme no-code doit avoir une gouvernance et une sécurité intégrées qui limitent la capacité des utilisateurs professionnels à créer des applications ou du code non sécurisé.Un développeur d'une entreprise de taille moyenne a fait part de son expérience des plateformes no-code et low-code : « Nous avons essayé de faire en sorte que les utilisateurs professionnels développent les flux de travail de la plateforme low-code et cela a échoué lamentablement. Essentiellement, tous ces outils no-code et low-code nécessitent encore des connaissances assez sérieuses en matière de services web, de conception de bases de données, de conception de logiciels, de reporting, etc.»Un autre problème courant avec les plateformes no-code est que, pour les cas d'utilisation plus complexes, elles sont trop rigides et restrictives pour produire les résultats souhaités. Les plateformes no-code fonctionnent en verrouillant certains blocs de code dans des composants visuels qu'un utilisateur professionnel peut manipuler. Ces blocs de construction regroupés sont par nature plus restrictifs que le code sous-jacent.Même les meilleures plateformes no-code presentent des limites, et il est important d'aligner correctement leurs fonctionnalités sur leurs capacités. Elles fonctionneront souvent bien pour des cas d'utilisation simples où les blocs de construction prédéfinis et visualisés correspondent à des besoins ou processus commerciaux bien connus. Les applications complexes, les intégrations, la science des données ou les flux de travail nécessiteront toujours plus qu'une plateforme no code.Source : Outsystems Les résultats de l'enquête d'Outsystems, sont-ils pertinents ?Êtes-vous pour ou contre les techniques de développement no-code, low-code ? Ou préférez-vous la programmation traditionnelle ?Quel est votre avis sur le sujet ?