Cela signifie que les investisseurs paieraient un impôt sur les gains en capital sur les bénéfices réalisés lors de la vente de crypto actifs par le biais d'échanges et lorsqu'ils négocient des actifs numériques.La législation lève l'incertitude après la décision du Salvador d'adopter le bitcoin comme monnaie légale en septembre dernier, a déclaré le gouvernement australien dans son annonce budgétaire.L'Australie a toutefois précisé que la monnaie numérique émise par le gouvernement, ou monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), serait traitée comme une monnaie étrangère.Environ 90 % des banques centrales du monde utilisent, testent ou étudient les CBDC. La plupart d'entre elles ne veulent pas se laisser distancer par le bitcoin et les autres crypto-monnaies, mais sont aux prises avec des complexités technologiques.Mitchell Travers, ancien opérateur de bourse de crypto-monnaies et fondateur du consultant en blockchain Soulbis, a déclaré que la modification du budget n'était pas claire et semblait en contradiction avec les essais du gouvernement sur la viabilité d'une CBDC.", a déclaré Travers.."Le secteur de la crypto est largement non réglementé en Australie et le Trésor a déclaré en août qu'il donnerait la priorité au travail de "cartographie des jetons", qui aidera à identifier comment les actifs cryptographiques et les services connexes devraient être réglementés.Le Salvador, qui a adopté le bitcoin comme monnaie légale l'année dernière, s'est retrouvé confronté à de lourdes pertes économiques suite à l'énorme chute des prix des crypto.", a déclaré Caroline Bowler, PDG de BTC Markets, un échange de crypto-monnaies basé en Australie, ajoutant que l'Australie sera laissée derrière par d'autres pays qui adoptent une approche plus ouverte.", a déclaré Mme Bowler. "Quel est votre avis sur le sujet ?