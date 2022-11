", a déclaré John Lovelock, vice-président analyste distingué chez Gartner. "Les DSI de la région EMEA effectueront toutefois un exercice d'équilibre avec leur budget informatique. "", a déclaré Lovelock.Après une baisse prévue dans tous les segments en 2022, les dépenses en logiciels d'entreprise sont en passe de rebondir plus rapidement que les autres segments avec une augmentation prévue de 8,6 % en 2023 (voir tableau 1).Les dépenses en logiciels de cloud se concentreront sur la transformation et l'efficacité, et les DSI de la région EMEA utiliseront également le cloud first pour de nouvelles initiatives, telles que les capacités commerciales packagées (PBC) et les grilles de données, tout en maintenant les environnements actuels sur site. Les dépenses en services de cloud public dans la région EMEA devraient passer de 111 milliards de dollars en 2022 à 131 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 18,2 % en glissement annuel. Les dépenses en logiciels de cloud computing représenteront 34 % des dépenses totales en logiciels d'entreprise dans la région EMEA.En revanche, les dépenses informatiques des consommateurs ne seront pas à l'abri de la récession. "", a déclaré Lovelock. "Parmi les marchés les plus matures d'Europe occidentale, les dépenses en informatique du Royaume-Uni devraient atteindre le taux de croissance le plus élevé en 2023 pour atteindre 218,7 milliards de dollars. En 2022, le Royaume-Uni s'en sortira également mieux que la France et l'Allemagne en monnaie locale. Les dépenses informatiques britanniques devraient atteindre le taux de croissance le plus élevé en 2022 avec une augmentation de 8 % en livres sterling. "."Source : GartnerQu'en pensez-vous ?