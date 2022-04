", a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche distingué chez Gartner. "".Les effets de l'inflation sur le matériel informatique (par exemple, les appareils mobiles et les PC) de ces deux dernières années se dissipent enfin et commencent à se répercuter sur les logiciels et les services. La pénurie actuelle de talents informatiques incitant à des salaires plus compétitifs, les fournisseurs de services technologiques augmentent leurs prix, ce qui contribue à accroître la croissance des dépenses dans ces segments jusqu'en 2022 et 2023. Les dépenses en logiciels devraient augmenter de 9,8 % pour atteindre 674,9 milliards de dollars en 2022 et les services informatiques devraient augmenter de 6,8 % pour atteindre 1,3 billion de dollars (voir tableau 1).L'essor des logiciels d'application d'entreprise, des logiciels d'infrastructure et des services gérés à court et à long terme démontre que la tendance à la transformation numérique n'est pas une tendance d'un ou deux ans, mais plutôt systémique et à long terme. Par exemple, l'infrastructure en tant que service (IaaS) sous-tend chaque offre en ligne et application mobile majeure axée sur le consommateur, ce qui représente une part importante de la croissance de près de 10 % des dépenses en logiciels en 2022.Gartner s'attend à ce que les initiatives commerciales numériques telles que l'expérience expérientielle du consommateur final et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement poussent les dépenses en applications d'entreprise et en logiciels d'infrastructure vers une croissance à deux chiffres en 2023.L'invasion russe de l'Ukraine ne devrait pas avoir d'impact direct sur les dépenses informatiques mondiales. L'inflation des prix et des salaires, conjuguée à la pénurie de talents et à d'autres incertitudes en matière de livraison, devrait peser davantage sur les plans des DSI en 2022, mais ne ralentira pas pour autant les investissements technologiques.", a déclaré Lovelock. "".Source : GartnerQu'en pensez-vous ?