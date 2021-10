", a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche distingué chez Gartner.Les logiciels d'entreprise devraient connaître la plus forte croissance en 2022, à 11,5 % (voir tableau 1), grâce aux dépenses en logiciels d'infrastructure qui continuent de dépasser les dépenses en logiciels d'application. La croissance des dépenses globales pour les appareils a atteint un pic en 2021 (15,1 %) avec l'arrivée du travail à distance, de la télésanté et de l'apprentissage à distance, mais Gartner prévoit que 2022 verra encore une augmentation des entreprises qui mettent à niveau leurs appareils et/ou investissent dans plusieurs appareils pour prospérer dans un cadre de travail hybride.", a déclaré Lovelock. "."La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par des milliers de fournisseurs sur l'ensemble de la gamme des produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour constituer une base de données complète sur la taille du marché sur laquelle il fonde ses prévisions.Les prévisions trimestrielles de Gartner sur les dépenses informatiques offrent une perspective unique sur les dépenses informatiques dans les segments du matériel, des logiciels, des services informatiques et des télécommunications. Ces rapports aident les clients de Gartner à comprendre les opportunités et les défis du marché.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Dans quelles le travail hybride a-t-il influencé l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels au sein de votre organisation ?