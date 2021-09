Selon un nouveau rapport d'International Data Corporation (IDC), le marché des applications d'entreprise a progressé de 4,1 % en glissement annuel en 2020, avec des revenus mondiaux atteignant 241 milliards de dollars. Les 5 principaux fournisseurs d'applications d'entreprise en 2020 étaient SAP, Salesforce, Oracle, Intuit et Microsoft, qui représentaient ensemble 22,8 % des revenus mondiaux.La résilience numérique, c'est-à-dire la capacité d'une organisation à s'adapter rapidement aux perturbations commerciales en tirant parti des capacités numériques non seulement pour rétablir les opérations commerciales, mais aussi pour exploiter les conditions modifiées, est devenue un point central pour les organisations en 2020. En tant que systèmes technologiques centraux que la plupart des organisations utilisent pour mener leurs activités, les applications d'entreprise sont essentielles à la fois pour la résilience d'une organisation et pour sa stratégie "numérique d'abord"., a déclaré Mickey North Rizza, vice-président du programme, Applications d'entreprise et commerce numérique chez IDC.IDC prévoit que le chiffre d'affaires mondial du marché des applications d'entreprise atteindra près de 334 milliards de dollars en 2025, les entreprises réorganisant leurs portefeuilles d'applications afin d'offrir la résilience et la flexibilité numériques nécessaires pour prospérer dans l'économie numérique. Il s'agira d'un processus progressif, les entreprises évaluant leurs portefeuilles actuels, ainsi que les nombreuses personnalisations de ces applications, et élaborant une stratégie de transformation. La demande d'applications d'entreprise basées sur le cloud public devrait produire un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,6 % sur cinq ans, dépassant le TCAC de 6,7 % pour le marché global et dépassant les logiciels sur site dans les prochaines années.Le marché des applications d'entreprise comprend les marchés secondaires suivants : gestion des ressources d'entreprise (ERM), gestion de la relation client (CRM), applications d'ingénierie, gestion de la chaîne logistique (SCM) et applications de production. Chacun de ces marchés secondaires se compose de plusieurs marchés fonctionnels.Le dimensionnement et les prévisions du marché des logiciels d'IDC sont présentés en termes de revenus des logiciels commerciaux. Le terme logiciel commercial est utilisé pour distinguer les logiciels disponibles sur le marché des logiciels personnalisés. Les revenus tirés des logiciels commerciaux comprennent généralement les frais de licences initiales et continues de droits d'utilisation de logiciels commerciaux. Ces frais peuvent inclure, dans le cadre du contrat de licence, l'accès à l'assistance produit et/ou à d'autres services indissociables de la structure des frais de licence de droit d'utilisation, ou cette assistance peut être facturée séparément. Les mises à jour peuvent être incluses dans le droit d'utilisation continu ou faire l'objet d'un prix distinct. Le chiffre d'affaires des logiciels commerciaux exclut le chiffre d'affaires des services dérivés de la formation, du conseil et de l'intégration de systèmes qui sont séparés (ou dégroupés) de la licence de droit d'utilisation, mais il inclut la valeur implicite du logiciel inclus dans un service qui offre la fonctionnalité du logiciel selon un schéma de tarification différent.Source : IDCQu'en pensez-vous ?