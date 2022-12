2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%) Data Center Systems 23 110 7,0 25 042 8,4 25 156 0,5 Devices 37 520 11,6 34 794 -7,3 34 667 -0,4 Internal Services 68 469 -1,9 67 119 -2,0 68 602 2,2 IT Services 185 564 10,8 193 925 4,5 209 261 7,9 Software 148 962 16,2 162 803 9,3 183 103 12,5 Telecom Services 71 757 1,4 67 775 -5,5 68 209 0,6 Total 535 382 8,9 551 458 3,0 588 998 6,8

", explique Daniel Snyder, directeur analyste chez Gartner. "En plus d'améliorer l'expérience et l'engagement des citoyens, une stratégie TX cohérente aidera les gouvernements à faire progresser les compétences et la culture numériques de leur personnel en fournissant des outils et des approches modernes pour diminuer les frictions dans le travail gouvernemental. L'absence d'une solide stratégie d'externalisation accroît les frictions dans les services, ce qui entraîne des risques de retard dans les services et des expériences de service décevantes.En 2023, les dépenses informatiques du gouvernement devraient augmenter dans tous les segments, à l'exception des appareils, car les utilisateurs finaux du gouvernement prolongent la durée de vie utile de leurs appareils acquis au début de la pandémie (voir tableau 1). Les logiciels seront le segment qui connaîtra la plus forte croissance en 2023, suivis des services informatiques et des services internes.Des initiatives telles que la migration des services vers le cloud, la modernisation des applications et le renforcement de la sécurité des réseaux figurent parmi les principales priorités d'innovation sur lesquelles les gouvernements se concentrent pour améliorer l'engagement et la satisfaction du public.Les DSI des gouvernements donneront la priorité à l'amélioration de l'utilisation des données et à la numérisation dans l'ensemble des organisations.Selon l'enquête Gartner 2023 sur les DSI et les dirigeants technologiques, la transformation numérique, l'exploitation et l'utilisation efficaces des données et la modernisation des technologies sont les trois principales priorités des DSI des gouvernements.", a déclaré Apeksha Kaushik, analyste principal chez Gartner. "Dans le même temps, les DSI devront relever des défis tels que la variation des attentes des parties prenantes et l'élaboration de plans d'action en conséquence. "", a ajouté M. Kaushik.Source : GartnerQuelle lecture faites-vous de ce rapport de Gartner ?Prévoyez-vous une augmentation des dépenses informatiques dans votre entreprise en 2023 ?