Le ministère de la Justice a révélé la saisie des actions de Robinhood plus tôt ce mois-ci, mais il a fourni une liste plus complète des actifs saisis vendredi, y compris des espèces détenues dans diverses banques et des actifs déposés sur la bourse de crypto-monnaies Binance.La propriété des actions Robinhood saisies, évaluées à environ 525 millions de dollars, a fait l'objet de litiges entre Sam Bankman-Fried, FTX et le prêteur de crypto en faillite BlockFi.La dernière saisie d'actifs signalée par le Département de la justice a eu lieu jeudi, lorsque les procureurs ont saisi 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte de la Silvergate Bank associé à FTX Digital Markets, la filiale de FTX aux Bahamas. Le Département de la Justice a saisi plus de 7 millions de dollars sur d'autres comptes Silvergate associés à Bankman-Fried et FTX.Le Département de la Justice avait déjà saisi près de 50 millions de dollars sur un compte de FTX Digital Markets à la Moonstone Bank, une petite banque de l'Etat de Washington.Source : Procureurs FédérauxQu'en pensez-vous ?Quelle sera l'issue de ce procès, selon vous ?