Zoom a été téléchargé 37 millions de fois en 2022, suivi de Microsoft Teams avec 25 millions, tandis qu'Indeed se classe troisième après avoir enregistré 19,4 millions de téléchargements. Microsoft Authenticator a émergé en quatrième position avec 17,2 millions de téléchargements, tandis que Google Chat arrive en cinquième position avec 15,1 millions.Parmi les autres applications professionnelles figurant dans le top 10, citons Adobe Acrobat Leader (13,4 millions), DoorDash (12,5 millions), ADP Mobile Solution (11,8 millions), LinkedIn (11,5 millions) et Uber Driver (10,9 millions).Cela n'a pas fait de mal à Zoom sur le plan financier, l'exercice 2022 marque les rendements les plus élevés de Zoom avec 4,09 milliards de dollars, soit une croissance de 54 % par rapport à la valeur de 2,6 milliards de dollars de 2021. En 2020, les revenus de Zoom sur l'ensemble de l'année se sont élevés à 622,6 millions de dollars ; en 2019, la valeur était de 330,52 millions de dollars.", écrit Justinas Baltrusaitis sur le site Finbold. "Source : Finbold Quelle lecture faites-vous de cette étude de Finbold ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente ?Avez-vous déjà utilisé Zoom ? Si oui, que pensez-vous de ses fonctionnalités et comment le placez-vous par rapport à la concurrence ?Quelle plateforme de collaboration utilisez-vous au sein de votre entreprise ?