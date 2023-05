L'étude d'Onspring révèle que 73 % des personnes interrogées ont encore besoin d'un développeur pour mettre à jour et administrer leurs programmes de GRC, ce qui indique un besoin évident de technologies ne nécessitant pas l'intervention d'un développeur.Cette situation s'explique en partie par la pénurie de développeurs. Un récent rapport de Gartner indique qu'il y a plus d'un million de postes vacants de développeurs de logiciels dans les entreprises américaines, alors qu'on prévoit que seuls 65 000 développeurs seront diplômés de l'université chaque année. Il n'est donc pas surprenant que 66 % des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête d'Onspring déclarent avoir l'intention de mettre en œuvre une forme d'automatisation supplémentaire dans leurs programmes de GRC au cours de l'année à venir. En outre, plus de la moitié des responsables GRC (56 %) s'attendent à gagner entre quelques jours et quelques semaines sur le temps de réalisation des tâches en n'ayant plus besoin de faire appel à des développeurs.", déclare Chris Pantaenius, PDG et cofondateur d'Onspring. "Source : Rapport d'Onspring Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette étude d'Onspring sont pertinents ?Que pensez-vous en général des outils no-code et low-code ? Représentent-ils une menace, ou une opportunité, pour le métier de développeur ?