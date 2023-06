L'étude de Flexera sur la gestion des actifs informatiques (ITAM) montre que les programmes de gestion des actifs logiciels (SAM) permettent aux entreprises d'économiser des dizaines de millions de dollars. 55 % des personnes interrogées déclarent avoir économisé plus d'un million de dollars, et 16 % affirment que les programmes SAM ont permis d'économiser plus de 10 millions de dollars au cours de l'année écoulée.Les principaux fournisseurs continuent de procéder à des audits de licences, les audits les plus nombreux au cours des trois dernières années étant ceux de Microsoft, IBM, Oracle, Adobe et SAP. À la suite des audits des fournisseurs de logiciels, 15 % des personnes interrogées ont payé plus de 5 millions de dollars au cours des trois dernières années.", déclare Cyndi Tackett, vice-présidente senior du marketing chez Flexera. "".Les équipes SAM sont de plus en plus une source critique d'informations et de connaissances au sein des entreprises. L'étude montre que 68 % des équipes SAM interagissent de manière significative avec les équipes ITSM, 64 % avec les équipes d'infrastructure et d'exploitation, et 52 % avec les équipes de sécurité. FinOps a également été ajouté à l'étude de cette année, qui révèle que 25 % des équipes SAM interagissent déjà fortement avec les équipes FinOps.Avec l'amélioration des outils et processus ITAM et FinOps, le nombre de répondants ayant une meilleure visibilité sur leur parc informatique augmente. La visibilité complète est passée de 35 % l'année dernière à 39 % cette année. Néanmoins, 61 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir une visibilité totale sur les actifs informatiques qui ont un impact sur les résultats de l'entreprise.Source : Flexera Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les résultats de cette étude de Flexera pertinents ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?