", a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner. "".Les segments des logiciels et des services informatiques devraient connaître une croissance de 9,3 % et de 5,5 % en 2023, respectivement. Le segment des appareils devrait diminuer de 5,1 % cette année, car les consommateurs et les entreprises allongent les cycles de renouvellement des appareils (voir tableau 1).", a déclaré Lovelock. "Le marché du travail tendu a un impact sur les dépenses en services informatiquesLes taux de vacance d'emploi augmentent chaque trimestre et le taux d'emplois ouverts par chômeur atteint des niveaux records dans de nombreux pays. La forte concurrence pour les talents met les DSI au défi de recruter du personnel informatique qualifié, ce qui limite la croissance des entreprises qui peinent à se développer sans les talents requis.Parallèlement à l'augmentation des dépenses en logiciels, le marché des services informatiques se développe, les entreprises cherchant à faire appel à du personnel informatique externe pour la mise en œuvre et le support. Par exemple, les dépenses en conseil devraient atteindre 264,9 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à 2022.", a déclaré Lovelock. "La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner s'appuie largement sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par plus d'un millier de fournisseurs sur l'ensemble de la gamme des produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour constituer une base de données complète sur la taille du marché sur laquelle il fonde ses prévisions.Les prévisions trimestrielles de Gartner sur les dépenses informatiques offrent une perspective unique sur les dépenses informatiques dans les segments du matériel, des logiciels, des services informatiques et des télécommunications. Ces rapports aident les clients de Gartner à comprendre les opportunités et les défis du marché.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ?Une augmentation des dépenses informatiques est-elle prévue dans votre entreprise en 2023 ?