La fin de l’El Dorado pour les dirigeants dans le secteur de la tech ?

Envoyé par APN Envoyé par Depuis des décennies, de nouveaux employés pleins d'espoir recherchaient des emplois dans l'industrie de la tech pour le prestige, les salaires lucratifs, les nouveaux bureaux étincelants dans des quartiers branchés et les avantages extravagants. Cette image éclatante s'est brisée en 2022 lorsque les entreprises de tech, confrontées à une économie changeante, ont commencé à licencier des employés à un rythme alarmant. Les anciennes angoisses de l'éclatement de la bulle Internet ont resurgi, et les dirigeants et employés de la tech se démènent pour faire face aux dures réalités de l'insécurité de l'emploi. Les impacts ne sont pas seulement économiques : la montée de l'IA générative, en particulier le lancement grand public de ChatGPT, devrait créer de nouveaux emplois tout en éliminant d'autres, provoquant un bouleversement drastique de la main-d'œuvre sans précédent depuis la révolution industrielle.



Chez APN, nous avons vécu en direct comment ces pressions ont affecté la santé mentale des employés des entreprises technologiques. Nous examinons de plus près les facteurs de stress des dirigeants de la tech et les comportements qui en découlent dans notre rapport sur la santé mentale dans la tech en 2023 afin de mieux comprendre la crise imminente de la santé mentale et comment l'industrie de la santé comportementale peut répondre à une demande croissante. Les conclusions sont sombres.



Notre rapport indique que les dirigeants de la tech (niveau directeur ou supérieur) sont de plus en plus déprimés et anxieux quant à leur avenir, et qu'ils se tournent vers des mécanismes dangereux pour fuir leurs problèmes. La recherche révèle des niveaux élevés d'abus de substances et d'utilisation de médicaments sur ordonnance, exacerbés par la crainte de la stigmatisation au sein de l'industrie. Si cette tendance persiste, le secteur de la technologie pourrait perdre sa main-d'œuvre volontaire et qualifiée, même avec l’assistance de l'IA.

Les dirigeants de la tech sont inquiets pour leur avenir

Recours à des substances et consommation excessive d'alcool

Travailler dans le secteur de la technologie peut-être attrayant pour de multiples raison. Tout d'abord, la tech est perçue comme un secteur innovant et dynamique, où de nouvelles idées et technologies peuvent être développées pour résoudre des problèmes et améliorer la vie quotidienne. Les personnes en quête d'innovation et de créativité y voient donc l'endroit idéal où travailler. Travailler dans la tech peut donner l'opportunité de contribuer à des projets ayant un impact à grande échelle, que ce soit en développant de nouvelles technologies, en créant des produits innovants ou en résolvant des problèmes sociétaux grâce à la technologie.En plus, la tech est souvent associée à opportunités de croissance et de carrière. Que cela soit avéré ou pas, les médias et les entreprises n'arrêtent pas de dire qu'il y a une demande croissante de professionnels qualifiés dans ce domaine ; ce qui peut conduire à des promotions, à une augmentation de salaire et à de nouvelles responsabilités.En parlant de salaires, le secteur de la tech est généralement réputé pour offrir des salaires attractifs et des avantages concurrentiels ; les entreprises de la tech étant souvent prêtes à rémunérer généreusement les employés talentueux pour attirer et fidéliser les meilleurs talents.Il y a en outre les possibilité d'apprentissage continu. La nature évolutive de la tech signifie en effet que les professionnels du secteur doivent constamment se tenir à jour et apprendre de nouvelles compétences. Cela peut être attrayant pour ceux qui aiment l'apprentissage continu et le développement professionnel.Bref, le secteur de la technologie a tout pour attirer. Alors, y occuper un poste de direction ou un poste de haut niveau peut sembler être une position enviable. Toutefois, ce n'est pas ce qu'indique cette nouvelle étude réalisée par APN (All Points North), une entreprise de santé globale.L'étude d'APN a été menée par un cabinet indépendant du 27 avril 2023 au 15 mai 2023 sur un échantillon de 501 dirigeants de la tech (niveau directeur et supérieur) aux États-Unis, âgés de 18 ans et plus, travaillant dans des entreprises de tech comptant plus de 1000 employés.Elle révèle que de nombreux responsables connaissent une détérioration de leur santé mentale par crainte des licenciements. 38 % ont connu une augmentation de l'anxiété ou de la dépression en raison des récents licenciements. 77 % affirment que les licenciements ont eu un impact négatif sur leur santé. 74 % déclarent que les améliorations de l'IA et la pensée d'être remplacés par un ordinateur ont un impact négatif sur leur santé. L'étude révèle encore que 31 % des dirigeants craignent que l'IA ne leur prenne leur emploi. C'est un problème qui remonte jusqu'au sommet : 1/3 des dirigeants de la tech au niveau directeur ou supérieur recherchent de nouveaux emplois.L'étude d'APN révèle que la dépendance et l'abus de substances contrôlées sont en augmentation. Près de 80 % des répondants prennent des médicaments, que ce soit sous la supervision d'un médecin ou non. 32 % consomment des substances contrôlées pour performer davantage et faire face aux longues heures de travail et au stress élevé.Les dirigeants de la tech luttent aussi contre une consommation excessive d'alcool ou un trouble de la consommation d'alcool. L'étude révèle en effet que 50 % sont de gros buveurs (consommant de 3 à 7 boissons alcoolisées par jour) et que 34 % ont déjà consommé de l'alcool ou des substances contrôlées moins d'une heure avant le travail au moins une fois au cours des trois derniers mois. D'autres (28 %) ont consommé de l'alcool ou des substances contrôlées pendant le travail.Notons que parmi les répondants, 31 % ont augmenté leur consommation d'alcool en raison du stress lié aux licenciements, et 28 % ont augmenté leur consommation d'alcool en raison du stress lié à l'IA. Selon l'enquête, les dirigeants de la tech utilisent également la nicotine à des taux alarmants.Source : Rapport de l’étude d’APN Que pensez-vous des résultats de cette étude ?Cette étude est-elle utile et pertinente ?En France ou dans votre pays, avez-vous constaté une crise de la santé mentale chez les dirigeants de la tech ?