"Elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'a jamais possédé les actifs numériques et qu'elle a intenté cette action de manière frauduleuse et en s'appuyant sur des documents fabriqués".

Selon le document déposé au tribunal, la société a "" des documents pour prouver qu'elle était propriétaire des actifs et en prendre frauduleusement le contrôle. TTL reconnaît qu'on doit établir qu'elle possède les actifs numériques afin d'obtenir la réparation qu'elle demande.En outre, le document souligne les antécédents de Craig Wright en matière de malhonnêteté et de fabrication de preuves dans le cadre de procédures judiciaires internationales. Le document a été partagé par le Bitcoin Legal Defense Fund, une organisation financée par le fondateur de Block (anciennement Square), Jack Dorsey, et plusieurs autres.Craig Wright s'est rendu tristement célèbre en prétendant être le créateur de Bitcoin, Nakamoto Satoshi, une affirmation qui a été largement réfutée par l'ensemble du secteur.Timothy Elliss, associé d'Enyo Law, a déclaré que Tulip Trading avait entamé cette affirmation de manière frauduleuse, sachant qu'elle n'avait aucun droit légitime sur le bitcoin, évalué à 2,9 milliards de dollars au cours actuel. Il n'existe aucune preuve que Craig Wright, qui est impliqué dans de multiples procès, ou sa société ait jamais possédé les portefeuilles contenant les bitcoins en question, a-t-il ajouté.Dans l'ensemble, la déclaration affirme qu'il existe des preuves irréfutables du caractère frauduleux de la demande et que la question décisive de la propriété devrait être tranchée en premier lieu dans le cadre d'un procès préliminaire.En février, le cabinet de Wright a affirmé que les développeurs avaient des "" ou des "" pour surveiller et contrôler le réseau Bitcoin. En octobre, Wright a perdu un procès contre Hodlonaut, un bitcoiner anonyme de Twitter, et a dû débourser 383 000 dollars en frais et dépenses. En novembre, le lanceur d'alerte Edward Snowden a accusé Wright d'être un escroc à la suite d'une querelle en ligne. En juillet, un tribunal britannique a décidé que Wright devait payer 516 000 dollars pour poursuivre une autre action en justice contre Coinbase et Kraken.Source : Plainte contre TTL Quel est votre avis sur cette affaire ?