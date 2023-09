Je ne suis généralement pas du genre à défendre une technologie spécifique, en particulier celle que je déteste. Cependant, je pense qu'il est important que les gens détestent les choses pour les bonnes raisons. Le fait est que JIRA reste tout simplement le meilleur outil pour suivre des tâches personnalisées avec des flux de travail personnalisés et être capable d'effectuer des recherches et des rapports puissants sur celles-ci. La clé ici est « personnalisée ». Il existe de nombreuses plates-formes qui facturent autant ou moins que JIRA et vous offrent un joli espace de travail de projet avec des tâches - mais il manque généralement l'une des fonctionnalités de personnalisation ou de recherche que j'ai mentionnées ci-dessus.



Les raisons les plus courantes que j'entends pour détester JIRA sont :

C'est trop compliqué

Quelques exemples de pratiques qui peuvent rendre Jira insupportable pour les développeurs

Surveiller et contrôler excessivement : Certains managers utilisent Jira comme un moyen de surveiller et de contrôler le travail de leurs employés. Ils exigent que les développeurs remplissent des champs inutiles, mettent à jour constamment le statut de leurs tâches, et justifient le moindre retard ou changement. Ils utilisent les données de Jira pour évaluer la productivité, la performance et la valeur des développeurs, sans tenir compte du contexte, de la qualité ou de la créativité. Ils créent une culture de la méfiance, de la pression et de la culpabilité.

Oh non! Vous remarquez qu'un chariot se dirige vers cinq personnes. Vous pouvez facilement tirer le levier pour le détourner sur l'autre piste, mais votre PM souhaite que vous créiez d'abord un ticket Jira pour celui-ci, avec une description détaillée et les étapes à reproduire, l'epic [ndlr. un vaste corpus de tâches qui peuvent être subdivisées en tâches spécifiques basées sur les besoins/demandes de clients ou d'utilisateurs finaux] et le sprint attribués, les story points [ndlr. unités de mesure qui permettent d'estimer l'effort global nécessaire pour implémenter intégralement une tâche du backlog produit ou autre] et les heures estimées, et cela vous continuez à mettre à jour son statut tout au long des étapes du flux de travail lorsque vous progressez dans la traction du levier.



Que faites-vous ?

Jira n'est pas le coupable, mais votre manager si

Si vous trouvez que JIRA est trop compliqué, c'est parce que celui qui l'a configuré a créé bien plus d'étapes, d'écrans et de champs que ce qui est probablement nécessaire à votre travail.



Une recherche rapide de « workflow JIRA compliqué » a abouti à cette image d'idalko.com, qui semble être un groupe qui aide les gens dans leurs processus métier. Ceci est leur exemple de la façon de NE PAS faire de flux de travail.





Si votre flux est comme ça, vous ne détestez pas JIRA, vous détestez votre manager qui a mis cela en place. JIRA se trouve être un excellent outil pour créer des flux comme celui-ci, mais il ne peut pas empêcher les gens de l'utiliser de manière incorrecte.

Les reproches qu'il fait à Jira

D'autres estiment que c'est Jira lui-même le problème

Comment utiliser Jira de manière plus efficace

Utiliser Jira comme un outil de soutien, pas de surveillance : Jira doit aider les développeurs à organiser leur travail, à résoudre les problèmes et à atteindre les objectifs. Il ne doit pas être utilisé pour les espionner, les juger ou les punir. Au lieu de vous focaliser sur les données quantitatives, intéressez-vous aux données qualitatives. Au lieu de vous baser sur les chiffres, basez-vous sur les résultats. Au lieu de contrôler, faites confiance.

Derek Jarvis n'est en tout cas pas de cet avis. Dans un billet, il explique :Intrinsèquement, Jira n’est pas un mauvais outil. Il offre de nombreuses fonctionnalités utiles et personnalisables pour gérer des projets de différentes tailles et complexités. Il peut aider les équipes à collaborer, à communiquer et à respecter les délais. Il peut aussi fournir des données et des rapports précieux pour mesurer la performance, la qualité et la satisfaction des clients.Mais comme tout outil, Jira peut être mal utilisé, détourné ou imposé de manière abusive.Voici quelques exemples de pratiques qui peuvent rendre Jira insupportable pour les développeurs :Aussi, dans son billet, Derek Jarvis nous propose une illustration de ces problèmes :Derek Jarvis affirme que Jira est un outil puissant et flexible qui peut s’adapter à différents styles de travail, mais qu’il est souvent mal configuré et surchargé de fonctionnalités inutiles. Il donne l’exemple d’un manager qui impose à son équipe de remplir des dizaines de champs à chaque fois qu’elle crée ou modifie une tâche, ce qui rend le processus fastidieux et décourageant.Derek Jarvis note que l'autre problème courant est celui d'un non-manager - un « manager » qui ne vous parle pas et ne sait pas grand-chose sur ce sur quoi vous travaillez. Il veut simplement consulter un tableau de bord, voir tous les feux verts, signaler à ses superviseurs que le feu est vert et récupérer son chèque de paie.Et de continuer en ces termes :Soyons honnêtes; ce n'est peut-être pas votre manager, c'est peut-être vous. Dans certains projets sur lesquels j'ai travaillé, aucun suivi n'est le bienvenu.Certaines personnes veulent avoir du travail, avoir suffisamment de temps pour le faire et s'assurer que personne d'autre ne sache comment faire leur travail - de peur d'être remplacées. Avant la révolution du travail à distance, il était plus difficile de se faire remplacer. Désormais, un accès rapide aux talents mondiaux facilite grandement leur remplacement. Je suppose que c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont devenues plus protectrices à l'égard de leur travail.C'est faux, et c'est la raison exacte pour laquelle les entreprises emploient des micro-managers et des non-managers. La plupart des entreprises veulent simplement gagner de l’argent, et leurs développeurs et gestionnaires sont des variables dans la formule permettant d’y parvenir. Ils veulent vous remplacer par une version moins chère qui peut faire la même chose. Ce ne sont probablement pas les entreprises dans lesquelles vous souhaitez travailler.Je crois qu'il y aura toujours du travail pour les travailleurs qualifiés et acharnés. Les compétences dont vous avez besoin peuvent changer, mais il y a toujours du travail à faire. Concentrez votre temps sur le perfectionnement de ces compétences et la recherche d'un bon endroit où travailler, plutôt que d'essayer de protéger votre emploi actuel en cachant votre travail.Si c'est vous qui avez configuré JIRA et qui maudissez sa complexité, c'est probablement parce que vous n'avez pas pris le temps de lire la documentation complète d'Atlassian. Vous espériez que JIRA serait un bouton simple pour gérer vos projets. Vous voulez les fonctionnalités qu'il offre, mais vous ne voulez pas prendre le temps d'apprendre à utiliser l'outil.Eh bien, c'est un problème avec tout, pas seulement avec JIRA. Sur la base des raisons courantes pour lesquelles les gens détestent JIRA, vous devriez réfléchir à deux fois si vous avez vraiment besoin de cette fonctionnalité complexe – votre équipe pourrait la détester.Si vous déterminez que vous avez besoin de cette fonctionnalité supplémentaire, prenez le temps de l’apprendreDepuis des années, ils ont adopté une approche sainte-nitouche en matière de migration vers le cloud. Au début de cette transition, certains de leurs plus gros clients insistaient sur le fait qu'ils devaient rester sur site avec JIRA Server. Atlassian a déclaré à ces clients qu'ils « ne comprenaient tout simplement pas encore les avantages du cloud » et qu'ils auraient un peu plus de temps pour comprendre.Leurs clients ont suffisamment résisté pour qu'Atlassian s'engage à maintenir une version sur site : JIRA Data Center. Le fonctionnement est identique pour les clients qui utilisaient auparavant JIRA Server, mais les clients ont désormais le plaisir de dépenser environ 4 fois le coût de la licence. Il n’est pas surprenant que l’offre Data Center coûte à peu près autant que l’offre cloud. Ils espèrent pouvoir forcer les réfractaires à se tourner vers le cloud, ou au moins gagner plus d'argent grâce à leurs clients « têtus ».Comme le montre le modèle de coûts pour la migration vers le cloud, Atlassian se concentre plutôt sur l’exploitation accrue de sa vache à lait. Le malheur est que JIRA lui-même n’a pas beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Atlassian n'a cessé d'augmenter le prix de JIRA sans ajouter de fonctionnalités significatives, alors que les demandes de fonctionnalités les plus populaires sont restées sans réponse depuis plus de 12 ans. Atlassian n'est pas intéressé à créer un nouveau produit meilleur ; ils souhaitent facturer davantage pour la même chose.Pour tenter de justifier l'augmentation des coûts, ils modifient constamment l'interface utilisateur de leur environnement cloud. C’est l’un des gros problèmes du cloud. Atlassian a incité de nombreux clients à utiliser l'offre cloud et modifie désormais fréquemment l'interface utilisateur, que cela plaise ou non aux clients. Cela a un impact sérieux sur les entreprises qui peinent déjà à faire utiliser à leurs équipes une application qu’elles trouvent « compliquée ».Avec tous mes griefs énumérés ci-dessus, ce que je déteste le plus, c'est que personne n'a encore remplacé JIRA. C'est la même chose depuis 10 ans, et personne n'a réussi à le remplacer suffisamment bien. Oui, il existe de nombreux outils de suivi des problèmes qui vous permettent d'attribuer des tâches à des personnes et de modifier un statut, mais ils ne permettent pas d'appliquer un flux de travail personnalisé. Pour les équipes à grande échelle effectuant un travail distribué de manière cohérente, cela est essentiel, et c'est probablement la raison pour laquelle les gens utilisent encore JIRA.Si vous êtes un manager, vous pouvez utiliser Jira de manière plus efficace et plus humaine en suivant ces conseils:Jira est un outil puissant, mais il n'est pas magique. Il ne peut pas résoudre tous les problèmes de gestion de projet, ni compenser les lacunes des managers. Il peut même devenir un cauchemar pour les développeurs s'il est mal utilisé, détourné ou imposé de manière abusive.Source : billet Derek Jarvis Quelle est votre expérience avec Jira? Quels sont les avantages et les inconvénients de cet outil pour vous?Quels sont les avantages et les inconvénients de Jira par rapport à d’autres outils de gestion de projet ?Soutenez-vous ceux qui pensent que Jira est le problème ou pensez-vous que le problème vient de son utilisation ?Quelles sont les bonnes pratiques pour configurer et utiliser Jira en fonction du type et de la taille du projet ? Quels sont les pièges à éviter? Quels sont les conseils que vous donneriez à un manager qui veut améliorer son utilisation de Jira?