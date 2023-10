Nous avons une nouvelle très excitante à partager. Atlassian acquiert Loom !Loom est un outil de messagerie vidéo asynchrone qui aide les utilisateurs à communiquer par le biais de vidéos instantanément partageables. Aujourd'hui, près de 5 millions de vidéos Loom sont créées chaque mois par leurs 200 000 clients passionnés.Plus d'un milliard de travailleurs du savoir recherchent chaque jour de meilleurs moyens de planifier, de suivre et d'exécuter leur travail. L'essor du travail distribué s'est traduit par une plus grande dépendance à l'égard des outils permettant aux équipes de travailler de manière asynchrone, dans des zones géographiques et des fuseaux horaires différents.C'est là qu'intervient la vidéo asynchrone, un outil qui côtoie de plus en plus d'autres modes de communication tels que le texte, les présentations et les feuilles de calcul. Le leadership de Loom dans le domaine de la vidéo asynchrone, combiné à la connaissance approfondie d'Atlassian en matière de collaboration d'équipe, signifie que nous pouvons apporter des innovations sur le marché et permettre à nos clients de collaborer d'une manière plus riche et plus humaine.Alors qu'Atlassian consolide Loom dans sa plateforme, les ingénieurs pourront bientôt enregistrer visuellement les problèmes dans Jira, les dirigeants utiliseront des vidéos pour communiquer avec les employés à grande échelle, les équipes de vente enverront des mises à jour vidéo personnalisées aux clients, et les équipes de RH intégreront les nouveaux employés avec des vidéos de bienvenue personnalisées. En intégrant les investissements d'Atlassian et de Loom dans l'IA, les clients seront en mesure d'effectuer une transition transparente entre les vidéos, les transcriptions, les résumés, les documents et les flux de travail qui en découlent.Loom restera disponible en tant que produit autonome et, une fois l'acquisition réalisée, nous l'intégrerons dans notre suite d'outils afin que les clients puissent ajouter du contexte au travail qu'ils effectuent partout. Les clients qui souhaitent acheter Loom dès maintenant peuvent le faire.Nous sommes très enthousiastes quant à l'opportunité que cela représente pour les clients d'Atlassian et de Loom. Grâce à la puissance de la plateforme Atlassian, nous pouvons créer des expériences transparentes entre tous les outils que nos clients utilisent pour travailler, la vidéo asynchrone étant le dernier outil en date pour aider à libérer le potentiel de chaque équipe.Nous sommes impatients d'accueillir toute l'équipe Loom chez Atlassian et de créer avec elle une expérience de travail encore meilleure pour chacun de nos clients.