L'IA générative démocratisée

L'IA générative (GenAI) se démocratise grâce à la confluence de modèles massivement pré-entraînés, de l'informatique en nuage et de l'open source, rendant ces modèles accessibles aux travailleurs du monde entier. D'ici 2026, Gartner prévoit que plus de 80 % des entreprises auront utilisé des API et des modèles d'IA générative et/ou déployé des applications basées sur l'IA générative dans des environnements de production, contre moins de 5 % au début de 2023. Les applications GenAI peuvent rendre de vastes sources d'information - internes et externes - accessibles et disponibles pour les utilisateurs professionnels. Cela signifie que l'adoption rapide de la GenAI démocratisera considérablement les connaissances et les compétences au sein de l'entreprise. Les grands modèles de langage permettent aux entreprises de mettre en relation leurs travailleurs avec les connaissances dans un style conversationnel avec une compréhension sémantique riche. Gestion de la confiance, du risque et de la sécurité de l'IA

La démocratisation de l'accès à l'IA a rendu la nécessité d'une gestion de la confiance, du risque et de la sécurité de l'IA (TRiSM) encore plus urgente et évidente. Sans garde-fous, les modèles d'IA peuvent rapidement générer des effets négatifs cumulés qui échappent à tout contrôle, éclipsant toute performance positive et tout gain sociétal que l'IA permet. AI TRiSM fournit des outils pour ModelOps, la protection proactive des données, la sécurité spécifique à l'IA, la surveillance des modèles (y compris la surveillance de la dérive des données, de la dérive des modèles et/ou des résultats involontaires) et les contrôles des risques pour les entrées et les sorties vers des modèles et des applications de tiers. Gartner prévoit que d'ici 2026, les entreprises qui appliquent les contrôles AI TRiSM augmenteront la précision de leur prise de décision en éliminant jusqu'à 80 % des informations erronées et illégitimes. Développement renforcé par l'IA

Le développement assisté par l'IA consiste à utiliser les technologies de l'IA, telles que GenAI et l'apprentissage automatique, pour aider les ingénieurs en logiciel à concevoir, coder et tester les applications. L'ingénierie logicielle assistée par l'IA améliore la productivité des développeurs et permet aux équipes de développement de répondre à la demande croissante de logiciels pour faire fonctionner l'entreprise. Ces outils de développement infusés par l'IA permettent aux ingénieurs logiciels de passer moins de temps à écrire du code, ce qui leur permet de se consacrer à des activités plus stratégiques telles que la conception et la composition d'applications commerciales attrayantes. Applications intelligentes

Les applications intelligentes comprennent l'intelligence - que Gartner définit comme l'adaptation apprise pour répondre de manière appropriée et autonome - en tant que capacité. Cette intelligence peut être utilisée dans de nombreux cas pour améliorer ou automatiser le travail. En tant que capacité fondamentale, l'intelligence dans les applications comprend divers services basés sur l'IA, tels que l'apprentissage automatique, les magasins vectoriels et les données connectées. Par conséquent, les applications intelligentes offrent des expériences qui s'adaptent dynamiquement à l'utilisateur. Le besoin et la demande d'applications intelligentes sont évidents. Vingt-six pour cent des PDG interrogés dans le cadre de l'enquête 2023 de Gartner sur les PDG et les cadres supérieurs d'entreprise ont cité la pénurie de talents comme le risque le plus préjudiciable pour leur organisation. Attirer et retenir les talents est la principale priorité des PDG en matière de main-d'œuvre, tandis que l'IA a été désignée comme la technologie qui aura l'impact le plus important sur leur secteur d'activité au cours des trois prochaines années. La main-d'œuvre augmentée et connectée

La main-d'œuvre augmentée et connectée (ACWF) est une stratégie visant à optimiser la valeur dérivée des travailleurs humains. La nécessité d'accélérer et de développer les talents est à l'origine de la tendance ACWF. L'ACWF utilise des applications intelligentes et des analyses de la main-d'œuvre pour fournir un contexte et des conseils quotidiens afin de soutenir l'expérience, le bien-être et la capacité de la main-d'œuvre à développer ses propres compétences. Dans le même temps, l'ACWF génère des résultats commerciaux et un impact positif pour les principales parties prenantes. D'ici 2027, 25 % des DSI utiliseront des initiatives de main-d'œuvre augmentée et connectée pour réduire de 50 % le temps nécessaire à l'acquisition de compétences pour les rôles clés. Gestion continue de l'exposition aux menaces

La gestion continue de l'exposition aux menaces (CTEM) est une approche pragmatique et systémique qui permet aux organisations d'évaluer l'accessibilité, l'exposition et l'exploitabilité des actifs numériques et physiques d'une entreprise de manière continue et cohérente. L'alignement des champs d'évaluation et de remédiation CTEM sur les vecteurs de menace ou les projets d'entreprise, plutôt que sur un composant d'infrastructure, permet de mettre à jour non seulement les vulnérabilités, mais aussi les menaces non corrigibles. D'ici à 2026, Gartner prévoit que les organisations qui donnent la priorité à leurs investissements en matière de sécurité sur la base d'un programme CTEM réduiront de deux tiers le nombre de violations. Clients des machines

Les clients-machines (également appelés "custobots") sont des acteurs économiques non humains capables de négocier et d'acheter de manière autonome des biens et des services en échange d'un paiement. D'ici 2028, il existera 15 milliards de produits connectés capables de se comporter comme des clients, et des milliards d'autres suivront dans les années à venir. Cette tendance à la croissance sera à l'origine de billions de dollars de revenus d'ici à 2030 et deviendra finalement plus importante que l'arrivée du commerce numérique. Les considérations stratégiques devraient inclure les possibilités de faciliter ces algorithmes et ces dispositifs, voire de créer de nouveaux robots-clients. Technologie durable

La technologie durable est un cadre de solutions numériques utilisées pour permettre des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui soutiennent l'équilibre écologique à long terme et les droits de l'homme. L'utilisation de technologies telles que l'IA, les crypto-monnaies, l'Internet des objets et l'informatique en nuage suscite des inquiétudes quant à la consommation d'énergie et aux impacts environnementaux qui y sont liés. Il est donc d'autant plus essentiel de veiller à ce que l'utilisation des technologies de l'information devienne plus efficace, circulaire et durable. En fait, Gartner prévoit que d'ici 2027, 25 % des DSI verront leur rémunération personnelle liée à leur impact sur les technologies durables. Ingénierie des plateformes

L'ingénierie des plateformes est la discipline qui consiste à construire et à exploiter des plateformes de développement interne en libre-service. Chaque plateforme est une couche, créée et maintenue par une équipe produit dédiée, conçue pour répondre aux besoins de ses utilisateurs en s'interfaçant avec des outils et des processus. L'objectif de l'ingénierie de plateforme est d'optimiser la productivité, l'expérience de l'utilisateur et d'accélérer la livraison de la valeur commerciale. Plates-formes industrielles en nuage

D'ici 2027, Gartner prévoit que plus de 70 % des entreprises utiliseront des plateformes cloud industrielles (ICP) pour accélérer leurs initiatives commerciales, contre moins de 15 % en 2023. Les ICP répondent aux besoins des entreprises en combinant les services SaaS, PaaS et IaaS sous-jacents dans une offre de produits complète avec des capacités composables. Il s'agit généralement d'un tissu de données industrielles, d'une bibliothèque de capacités commerciales packagées, d'outils de composition et d'autres innovations de plateforme. Les PIC sont des propositions de nuage sur mesure spécifiques à un secteur et peuvent être adaptés aux besoins d'une organisation.

Les principales tendances technologiques stratégiques de cette année mettent en évidence les tendances qui entraîneront des perturbations et des opportunités significatives pour les DSI et les autres responsables informatiques au cours des 36 prochains mois.