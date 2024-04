Un État fédéral allemand fait passer 30 000 PC de Microsoft Windows et Microsoft Office à Linux, LibreOffice et d'autres logiciels libres et open-source

À la suite d'un projet pilote réussi, l'État fédéral du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, a décidé de passer de Microsoft Windows et Microsoft Office à Linux et LibreOffice (ainsi qu'à d'autres logiciels libres) sur les 30 000 PC utilisés par l'administration locale.Voici ce qui est indiqué sur la page d'accueil du ministre-président : "Le terme "" est ici très important. Si une administration publique utilise un logiciel propriétaire et fermé qui ne peut être ni étudié ni modifié, il est très difficile de savoir ce qu'il advient des données des utilisateurs.La page d'accueil ajoute : "Cela fait suite à la conclusion du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) selon laquelle l'utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation sur la protection des données.En outre, il y a cette question : Pourquoi les gouvernements locaux devraient-ils utiliser l'argent des contribuables pour acheter des logiciels propriétaires et fermés d'un seul fournisseur ? Avec LibreOffice et les logiciels libres, les administrations ont beaucoup plus de choix pour obtenir le logiciel et l'assistance, et peuvent financer les développeurs locaux pour apporter des améliorations. En outre, les collectivités locales peuvent garder le contrôle total du logiciel, étudier son code source, apporter les modifications qu'elles souhaitent et le déployer entièrement sur leur propre infrastructure.LibreOffice salue cette décision du Schleswig-Holstein de faire évoluer son administration informatique vers des logiciels libres et open source, pour tous les avantages qu'elle apporte, tant au gouvernement local qu'aux près de trois millions de citoyens de l'État.Pensez-vous que cette migration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?