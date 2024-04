La date et l'heure exactes ne sont pas connues, car une réduction de moitié a lieu tous les 210 000 blocs, et il s'agit d'un mécanisme conçu pour rendre les bitcoins rares. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique pour les mineurs et les investisseurs ? Bien qu'il soit difficile de prédire avec précision ce qui se passera, la volatilité du marché sera probablement à l'ordre du jour.Le Halving est au cœur du fonctionnement du Bitcoin et fait partie du protocole qui sous-tend l'ensemble du système. Lorsqu'un halving se produit, la récompense que reçoivent les mineurs qui trouvent un nouveau bloc est divisée par deux.En 2009, lors de la création du Bitcoin, la récompense s'élevait à 50 bitcoins ; elle est passée à 25 en 2012, à 12,5 en 2016 et à 6,25 en 2020. Lorsque la réduction de moitié de cette semaine aura lieu, elle tombera à 3,125 bitcoins.Les années précédentes, l'annonce de la réduction de moitié a entraîné une augmentation des transactions avant l'événement, ce qui a été le cas ces derniers mois. La volatilité des prix est probable et devrait se poursuivre pendant un certain temps après le partage en deux. Si les tendances passées se maintiennent, le prix devrait avoir augmenté de manière significative lorsque la quatrième réduction de moitié aura eu lieu. Le Bitcoin suscitant plus d'intérêt que jamais, il est de plus en plus difficile de prédire ce qui se passera exactement, car les tendances passées ne sont pas nécessairement transférables.Le minage étant devenu moins rentable, les petites exploitations de minage sont susceptibles de constater que les coûts impliqués - principalement le coût de l'électricité - rendent les choses insoutenables, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que les acteurs de moindre importance disparaissent. Une chose est sûre pour toutes les personnes concernées à tous les niveaux : il y aura de la volatilité et de l'instabilité pendant un certain temps.Quel est votre avis sur le sujet ?