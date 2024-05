Les entreprises sont entrées dans l'ère de l'IA, mais jusqu'à présent, elles n'en font qu'effleurer la surface. Presque toutes les entreprises que nous avons interrogées ont des objectifs spécifiques pour utiliser la GenAI en 2024, et si elle est utilisée correctement, cette technologie sera essentielle pour gérer les défis auxquels les organisations sont confrontées.



Qu'il s'agisse de répondre aux attentes des utilisateurs finaux en matière d'applications adaptables ou de satisfaire aux exigences de productivité en constante accélération, les applications alimentées par la GenAI peuvent apporter l'agilité et la productivité dont les entreprises ont besoin. Les entreprises doivent s'assurer que leur architecture de données peut répondre aux exigences de la GenAI, car sans un accès rapide à des données précises et bien gérées, elle peut facilement guider les individus et les organisations sur la mauvaise voie. Les entreprises sont entrées dans l'ère de l'IA, mais jusqu'à présent, elles n'en font qu'effleurer la surface. Presque toutes les entreprises que nous avons interrogées ont des objectifs spécifiques pour utiliser la GenAI en 2024, et si elle est utilisée correctement, cette technologie sera essentielle pour gérer les défis auxquels les organisations sont confrontées.Qu'il s'agisse de répondre aux attentes des utilisateurs finaux en matière d'applications adaptables ou de satisfaire aux exigences de productivité en constante accélération, les applications alimentées par la GenAI peuvent apporter l'agilité et la productivité dont les entreprises ont besoin. Les entreprises doivent s'assurer que leur architecture de données peut répondre aux exigences de la GenAI, car sans un accès rapide à des données précises et bien gérées, elle peut facilement guider les individus et les organisations sur la mauvaise voie.

Investir dans la bonne gestion des données et l'architecture de l'infrastructure aidera à libérer le potentiel de transformation de la GenAI. Par exemple, les organisations n'ont pas besoin d'applications vastes et complexes pour améliorer leur productivité et répondre à leurs attentes, ni de bases de données multiples et coûteuses pour répondre à leurs besoins. Une application adaptative qui peut utiliser la GenAI pour améliorer l'expérience d'un utilisateur final spécifique sera tout aussi efficace tout en ayant un délai de mise sur le marché beaucoup plus rapide. Et une base de données moderne et polyvalente, dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires, permettra de rationaliser au maximum les architectures et les coûts. Investir dans la bonne gestion des données et l'architecture de l'infrastructure aidera à libérer le potentiel de transformation de la GenAI. Par exemple, les organisations n'ont pas besoin d'applications vastes et complexes pour améliorer leur productivité et répondre à leurs attentes, ni de bases de données multiples et coûteuses pour répondre à leurs besoins. Une application adaptative qui peut utiliser la GenAI pour améliorer l'expérience d'un utilisateur final spécifique sera tout aussi efficace tout en ayant un délai de mise sur le marché beaucoup plus rapide. Et une base de données moderne et polyvalente, dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires, permettra de rationaliser au maximum les architectures et les coûts.

Une étude menée auprès de 500 décideurs informatiques seniors révèle que les investissements dans la modernisation informatique devraient augmenter de 27 % en 2024, les entreprises cherchant à tirer parti des nouvelles technologies, telles que l'IA et l'edge computing, tout en répondant aux exigences croissantes en matière de productivité.Mais l'étude de Couchbase révèle que 59 % des personnes interrogées craignent que la capacité de leur organisation à gérer les données ne réponde pas aux exigences de l'IA générative sans investissements significatifs.Les entreprises prévoient de dépenser en moyenne 35,5 millions de dollars pour la modernisation de l'informatique en 2024, dont plus d'un tiers pour l'IA. Les moteurs de cette évolution comprennent le prototypage et le test rapides de nouvelles idées, l'amélioration de l'efficacité des employés, ainsi que l'identification et la capitalisation des nouvelles tendances commerciales.Matt McDonough, vice-président des produits et des partenaires chez Couchbase déclare :Entre autres résultats, 54 % des entreprises déclarent ne pas avoir mis en place tous les éléments d'une stratégie de données adaptée à la GenAI. Seules 18 % des entreprises disposent d'une base de données vectorielles capable de stocker, de gérer et d'indexer efficacement les données vectorielles.L'utilisation de l'IA suscite également des inquiétudes plus générales. 64 % des personnes interrogées pensent que la plupart des organisations se sont précipitées pour adopter la GenAI sans comprendre ce qui est nécessaire pour l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Il est inquiétant de constater que cela s'est fait en affaiblissant d'autres domaines. 26 % des entreprises ont détourné des dépenses d'autres domaines pour atteindre les objectifs de l'IA - le plus souvent de l'assistance et de la maintenance informatiques, et de la sécurité.McDonough ajoute :Les expériences clients modernes ont besoin d'une plateforme de base de données flexible qui peut alimenter des applications allant du cloud à la périphérie et tout ce qui se trouve entre les deux. La mission de Couchbase est de simplifier la façon dont les développeurs et les architectes développent, déploient et exécutent des applications modernes où qu'ils soient.Ils ont réimaginé la base de données avec la plateforme de base de données cloud Capella, rapide, flexible et abordable, permettant aux organisations de créer rapidement des applications qui offrent des expériences de premier ordre à leurs clients, le tout avec une performance de prix inégalée. Selon Couchbase, plus de 30 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à Couchbase pour alimenter leurs applications modernes.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?