L'étude de Couchbase montre également des perspectives positives, puisque les entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans la transformation numérique de 46 % au cours des 12 prochains mois.Il est intéressant de noter que 88 % des personnes interrogées déclarent que leurs projets de transformation numérique ont été davantage motivés par des changements de comportement des utilisateurs que par la création de nouvelles opportunités commerciales.Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles : 81 % des entreprises ont vu leurs projets de transformation numérique échouer, prendre du retard ou être réduits au cours de l'année écoulée, pour un coût moyen de 4,12 millions de dollars. En outre, 82 % ont été empêchées de poursuivre les projets de transformation numérique qu'elles souhaitaient mettre en œuvre en raison de facteurs tels que le manque de ressources ou de fonds (26 %), le manque de compétences pour mener à bien le projet (24 %) ou la complexité de la mise en œuvre des technologies (23 %).La conséquence de ces projets ratés a été de retarder les objectifs stratégiques de trois mois ou plus, voire de les remettre complètement à zéro (55 %). Parmi les autres conséquences de l'incapacité à suivre le rythme, les répondants ont cité la perte de personnel précieux au profit de concurrents plus innovants - que ce soit dans le domaine de l'informatique (41 %) ou dans d'autres secteurs de l'entreprise (40 %) ; la difficulté à trouver des financements ou à réussir une introduction en bourse (31 %) ; ou encore la fermeture de l'entreprise ou son absorption par un concurrent (26 %).", déclare Huw Owen, vice-président et directeur général EMEA, chez Couchbase. "Les résultats montrent que l'effet de la pandémie est toujours apparent, 99 % des entreprises affirmant en avoir tiré des leçons. Ces leçons comprennent l'importance de soutenir le travail à distance et le travail hybride (45 %), la nécessité d'un investissement et d'une recherche continus dans les technologies de transformation numérique (41 %) et la manière de mieux impliquer l'ensemble de l'entreprise dans la stratégie de transformation numérique (34 %).Source : Couchbase Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?