L'intégration de l'IA et de la GenAI dans les applications d'entreprise apporte aux utilisateurs plus d'intelligence, un temps d'accès plus rapide aux informations et une plus grande rapidité de décision. En conséquence, les employés peuvent faire davantage confiance aux logiciels d'entreprise en tant que collaborateurs pour les aider à résoudre les problèmes de l'entreprise et à naviguer dans le monde dynamique du changement. Tout cela est possible grâce à une confiance accrue dans la technologie du cloud comme base pour innover rapidement, changer rapidement l'expérience des employés, des clients et des partenaires, ce qui se traduit par un temps de valorisation plus rapide et une différenciation concurrentielle.« Les applications SaaS et cloud poursuivent leur croissance sur l'ensemble du marché des applications d'entreprise. Avec de nouvelles innovations telles que l'IA générative et sa pléthore de cas d'utilisation, l'opportunité de remodeler les entreprises avec une technologie intelligente en utilisant des applications cloud apporte un plus grand avantage concurrentiel », a déclaré Mickey North Rizza, vice-président de groupe, Logiciels d'entreprise chez IDC. « Les entreprises axées sur l'expérience (X-O) tirent parti d'applications d'entreprise plus modernes, innovantes et intelligentes, améliorant leur vitesse de décision avec des décisions commerciales plus intelligentes et, en fin de compte, apportant une plus grande différenciation pour les organisations à l'échelle mondiale. »Les 5 principaux fournisseurs d'applications d'entreprise en 2023 étaient SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft et Intuit, qui représentaient ensemble 21,2 % des revenus mondiaux. Avec seulement 0,2 % de part de marché séparant SAP et Salesforce, IDC considère que ces deux entreprises sont statistiquement à égalité pour la position de numéro 1 sur le marché mondial des applications d'entreprise en 2023. (IDC déclare qu'il y a égalité statistique sur les marchés concurrentiels des logiciels lorsqu'il existe une différence de 0,5 % ou moins entre les parts de marché de deux ou plusieurs entreprises).IDC prévoit que les revenus mondiaux du marché des applications d'entreprise dépasseront les 600 milliards de dollars en 2028, car les organisations intègrent davantage l'IA traditionnelle, l'apprentissage automatique et la GenAI dans les flux de travail, créant ainsi des perspectives et des décisions plus rapides et plus intelligentes. Les organisations investiront également dans de nouveaux outils pour maintenir leur portefeuille d'applications à jour à mesure qu'elles avanceront dans l'ère numérique. Pendant ce temps, le cloud public deviendra le modèle de déploiement fondamental pour les logiciels d'applications d'entreprise, représentant plus de 70 % des nouvelles dépenses en applications d'entreprise en 2028. La demande d'applications d'entreprise basées sur le cloud public devrait produire un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5 % sur cinq ans, dépassant le TCAC de 11,1 % pour l'ensemble du marché.Le marché des applications d'entreprise comprend les marchés secondaires suivants : gestion des ressources de l'entreprise (ERM), gestion de la relation client (CRM), applications d'ingénierie, gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM) et applications de production. Chacun de ces marchés secondaires se compose de plusieurs marchés fonctionnels.La taille et les prévisions du marché des logiciels d'IDC sont présentées en termes de revenus des logiciels commerciaux. Le terme "logiciel commercial" est utilisé pour distinguer les logiciels disponibles dans le commerce des logiciels personnalisés. Le chiffre d'affaires des logiciels commerciaux comprend généralement les redevances pour les licences de logiciels commerciaux initiales et continues. Ces redevances peuvent inclure, dans le cadre du contrat de licence, l'accès à l'assistance produit et/ou à d'autres services qui sont indissociables de la structure des redevances de la licence d'utilisation, ou cette assistance peut être facturée séparément. Les mises à jour peuvent être incluses dans le droit d'utilisation continue ou être facturées séparément. Le chiffre d'affaires des logiciels commerciaux exclut le chiffre d'affaires des services de formation, de conseil et d'intégration de systèmes qui sont distincts (ou dégroupés) de la licence d'utilisation, mais inclut la valeur implicite du logiciel inclus dans un service qui offre des fonctionnalités logicielles selon un système de tarification différent.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?