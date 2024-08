Le crash du marché des cryptomonnaies fait disparaître 367 milliards de dollars, avec la chute des cours du Bitcoin et de l'Ether, et entraine dans sa chute tous les marchés

Une cryptomonnaie, une crypto-devise ou une crypto est une monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d'échange à travers un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir. D'un point de vue financier, la cryptomonnaie est devenue une classe d'actifs à part entière. Toutefois, contrairement à d'autres classes d'actifs telles que les actions ou les matières premières, les secteurs n'ont pas encore été officiellement définis, bien qu'il en existe des versions abstraites.Cette chute des cryptomonnaies s'est produite parallèlement à un effondrement plus général des marchés boursiers de la région Asie-Pacifique. Le Nikkei 225 du Japon a enregistré une chute spectaculaire de plus de 12 %, sa pire performance depuis le "lundi noir" de 1987, à la suite de l'annonce de la Banque du Japon de relever son taux d'intérêt de référence à un niveau inégalé depuis 16 ans. De même, aux États-Unis, le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 3,4 % la semaine dernière, enregistrant ainsi sa pire période de trois semaines depuis septembre 2022. Des acteurs clés tels qu'Amazon et Nvidia ont contribué de manière significative à ces baisses. Les contrats à terme sur les actions laissent entrevoir de sombres perspectives pour lundi.Le cours du bitcoin a atteint son niveau le plus bas depuis février, passant brièvement sous la barre des 50 000 dollars pour atteindre 49 111,10 dollars. Se négociant actuellement juste en dessous de 51 000 dollars, le bitcoin reste en hausse de près de 17 % sur l'année. L'Ether, le jeton natif de la blockchain Ethereum, a chuté à environ 2 200 dollars, effaçant ainsi ses gains pour l'année. D'autres cryptomonnaies majeures comme le token BNB de Binance et Solana ont également connu des baisses significatives de 20 % et 22 %, respectivement.Plusieurs facteurs ont contribué à cette turbulence du marché. La semaine dernière, des résultats décevants, un rapport sur l'emploi plus faible que prévu, un taux de chômage en hausse et un secteur manufacturier en déclin ont tous joué un rôle. La décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir son taux de référence sans promettre de baisse de taux en septembre a également déstabilisé les investisseurs, car des taux d'intérêt plus bas sont généralement bénéfiques pour les actifs à risque.À l'avenir, les investisseurs attendent avec impatience les nouvelles données commerciales de la Chine et de Taïwan, ainsi que les décisions des banques centrales de l'Inde et de l'Australie, qui pourraient encore influencer la dynamique du marché.L'impact de ce dernier krach des cryptomonnaies sera ressenti par un plus grand nombre d'investisseurs, surtout après que la SEC a approuvé de nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) au comptant pour le Bitcoin et l'Ether plus tôt cette année. Ces ETF ont attiré des centaines de millions de dollars dans ces pièces numériques. En outre, le vendredi 2 août, Morgan Stanley a annoncé qu'elle autoriserait bientôt ses 15 000 conseillers financiers à proposer des ETF bitcoin à leurs clients, ce qui constitue un changement important pour Wall Street.Alors que le monde financier se prépare à une plus grande volatilité, les récents bouleversements du marché des cryptomonnaies nous rappellent brutalement les risques inhérents à ces actifs numériques et leur sensibilité à des changements économiques plus larges.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir son taux de référence est-elle judicieuse ou pertinente ?