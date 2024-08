Le cycle d'engouement pour les technologies émergentes en 2024 de Gartner met l'accent sur la productivité des développeurs, l'expérience totale, l'IA et la sécurité

Le cycle d'engouement pour les technologies émergentes est unique parmi les cycles d'engouement (Hype cycle) de Gartner. Ce cycle distille des informations clés à partir de plus de 2 000 technologies et cadres appliqués dont Gartner dresse le profil chaque année, en un ensemble succinct de technologies émergentes "". Ces technologies sont susceptibles d'apporter des avantages transformationnels au cours des deux à dix prochaines années.Les 25 technologies perturbatrices à surveiller dans le cycle d'engouement 2024 de Gartner pour les technologies émergentes se répartissent en quatre domaines clés : l'IA autonome, la productivité des développeurs, l'expérience totale et les programmes de sécurité et de confidentialité centrés sur l'humain.Arun Chandrasekaran, Vice-président analyste distingué chez Gartner, déclare :".Voici les quatre thèmes de tendances technologiques émergentes selon Gartner :: l'évolution rapide de l'IA produit des systèmes d'IA autonomes qui peuvent fonctionner avec une supervision humaine minimale, s'améliorer et devenir efficaces dans la prise de décision dans des environnements complexes. Ces systèmes d'IA avancés, capables d'accomplir n'importe quelle tâche humaine, commencent à passer lentement de la science-fiction à la réalité.Ces technologies comprennent les systèmes multi-agents, les grands modèles d'action, les clients-machines, les robots humanoïdes, les agents autonomes et l'apprentissage par renforcement.: La productivité des développeurs ne se limite pas à l'écriture rapide de codes. Elle est influencée par l'efficacité de la communication et de la collaboration entre les développeurs, ainsi que par leur sentiment de concentration énergique, d'implication totale et de plaisir (l'état de fluidité).", a déclaré M. Chandrasekaran. "Les technologies émergentes qui favorisent la productivité des développeurs comprennent l'ingénierie logicielle augmentée par l'IA, le cloud-native, GitOps, les portails internes pour développeurs, l'ingénierie rapide et WebAssembly.: L'expérience totale est une stratégie qui crée des expériences partagées supérieures en entremêlant les pratiques d'expérience client, d'expérience employé, de multi-expérience et d'expérience utilisateur. Elle utilise la technologie pour traiter les interactions critiques, en responsabilisant à la fois les clients et les employés, dans le but d'accroître la confiance, la satisfaction, la loyauté et la défense des intérêts. Les technologies à évaluer comprennent le jumeau numérique d'un client, l'informatique spatiale, les super-applications et la 6G.: Les organisations deviendront plus résilientes en utilisant des techniques de sécurité et de protection de la vie privée qui créent une culture de confiance mutuelle et de prise de conscience des risques partagés entre les équipes.", a déclaré M. Chandrasekaran. "Les technologies émergentes qui soutiennent la sécurité et la protection de la vie privée centrées sur l'homme comprennent l'IA TRiSM, l'architecture maillée de cybersécurité, le système immunitaire numérique, la sécurité de la désinformation, l'apprentissage automatique fédéré et le chiffrement homomorphique.: GartnerPensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?