Nextcloud lance Nextcloud Hub 9 afin de créer un réseau mondial de collaboration open source : Nextcloud Hub 9 permet aux utilisateurs de partager et de travailler sur des documents et de chatter

Bonjour à tous !



Nous lançons Nextcloud Hub 9 à Berlin depuis la Nextcloud Conference, notre événement annuel pour les contributeurs et les utilisateurs de la communauté. Être ici me rappelle toujours la raison pour laquelle nous avons créé Nextcloud : vous redonner le contrôle de vos données.



Nos vies numériques sont de plus en plus contrôlées par un nombre de plus en plus restreint de grandes entreprises technologiques et leurs PDG. Nous pensons qu'il existe une meilleure solution.



C'est pourquoi nous avons conçu Nextcloud dans une optique de décentralisation. Vous pouvez l'utiliser chez vous, dans votre entreprise, votre agence gouvernementale ou votre club de sport local. Vous décidez qui y a accès, et lorsque les services d'une grande entreprise technologique tombent en panne, vous pouvez continuer à travailler.



Mais la vie ne consiste pas à être seul sur une île - il s'agit de connecter les gens ! Nextcloud Hub 9 est parfait pour cela aussi. Nos fonctionnalités de Fédération permettent aux serveurs Nextcloud de se parler entre eux, rassemblant nos dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde.



Bien sûr, cette version apporte bien plus que la fédération. Nous aidons le secteur public à automatiser ses processus afin qu'il puisse mieux vous aider ; un mode chat dans notre assistant IA ; nous introduisons un tout nouveau tableau blanc pour soutenir vos brainstorms et vos notes de réunion ; et il y a un nouveau design plus compact avec un nouvel arrière-plan !



", a déclaré Frank Karlitschek, fondateur et PDG de Nextcloud.La fédération, connue dans le domaine de la messagerie électronique et du réseau social Mastodon, est une fonctionnalité clé qui permet aux utilisateurs de différents serveurs de communiquer et de partager entre eux. Avec Nextcloud Hub 9, les capacités de base de Nextcloud Hub sont entièrement décentralisées, permettant aux utilisateurs de partager et de travailler sur des documents et de participer à des chats et des appels vidéo sans avoir à posséder des comptes sur plusieurs serveurs.En utilisant leur identifiant cloud fédéré, similaire à une adresse e-mail ou à un compte Mastodon, les utilisateurs peuvent inviter des utilisateurs d'autres serveurs à rejoindre un partage de fichiers, une session d'édition de documents, un salon de discussion ou un appel.Cette version introduit également Nextcloud Flow, un moteur de processus d'entreprise complet permettant l'automatisation des processus visant spécifiquement la numérisation du travail dans le secteur public. Cette fonctionnalité est liée à la prise en charge de la saisie de données dans les champs de formulaire des documents. Cela permet aux utilisateurs de partager des documents modèles qui, à l'ouverture, fournissent un formulaire facile à remplir par les utilisateurs. Les données sont alors automatiquement saisies dans le document, qui peut ensuite être consulté et modifié par l'utilisateur.Les données sont également disponibles pour être traitées par Nextcloud Flow, à la fois pour l'importation et la génération de nouveaux documents, y compris des fichiers PDF. Flow s'intègre également à Nextcloud Tables, pour l'accès ou la modification des données dans les lignes, et à Nextcloud Mail, pour la réception et l'envoi de courriels et de pièces jointes.Flow est également lié à l'assistant Nextcloud, qui a été doté d'une nouvelle interface de chat dans cette version. Les données peuvent être envoyées ou extraites de l'Assistant dans un flux automatisé, permettant à l'IA d'aider à remplir des documents ou à résumer des données.Voici les déclarations de l'équipe Nextcloud :Nextcloud Hub est une plateforme open source de collaboration de contenu sur site, avec un fort accent sur la protection des données. Elle est déployée par des dizaines de milliers d'organisations pour garder le contrôle de leur contenu sensible en conformité avec les réglementations sur la protection de la vie privée telles que le RGPD et HIPAA.Nextcloud présente une plateforme unifiée et complète qui répond aux besoins de collaboration grâce au partage de documents, à l'édition en temps réel, à la vidéoconférence, à l'agenda, à la messagerie et à d'autres fonctionnalités. Cette approche à travers les interfaces mobiles, web et de bureau offre une expérience utilisateur supérieure et une productivité accrue. Elle est conçue avec une architecture ouverte et modulaire qui permet aux organisations d'optimiser leur collaboration de contenu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de leur organisation.Que pensez-vous de ce produit ?