We are on the brink of a new American Renaissance. — Tyler Winklevoss (@tyler) November 6, 2024

Le Bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée. Basé sur une idéologie de libre marché, le bitcoin a été inventé en 2008 par Satoshi Nakamoto. Le bitcoin est surtout considéré comme un investissement et a été décrit par de nombreux spécialistes comme une bulle économique. Comme le bitcoin est un pseudonyme, son utilisation par des criminels a attiré l'attention des autorités de régulation, ce qui a conduit à son interdiction par plusieurs pays à partir de 2021.Dans l'idéologie de la finance décentralisée, Donald Trump avait lui aussi lancé un projet de cryptomonnaie, dénomé World Liberty Financial. Mais la vente de jetons du projet de cryptomonnaie de Donald Trump a connu des problèmes lors de son lancement. Le jeton, baptisé WLFI, n'est disponible à la vente que sur le site officiel de World Liberty, qui a subi de nombreuses et longues pannes au cours de la journée. Les données de la blockchain montrent que plus de 4 300 adresses de portefeuilles uniques détiennent le jeton, soit environ 4 % du nombre total de personnes qui se sont inscrites pour acheter le jeton.Depuis, avec la victoire récente de Donald Trump aux élections, le bitcoin a atteint un niveau record. Les investisseurs en cryptomonnaies ont ainsi célébré la probable victoire électorale de Donald Trump, qui s'est engagé à faire des États-Unis "". Le prix de la cryptomonnaie la plus valorisée au monde a dépassé les 75 000 dollars le 6 novembre, surpassant son précédent record de près de 74 000 dollars établi en mars.La nouvelle de la victoire attendue de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche a fait grimper le bitcoin de plus de 10 % en l'espace de quelques heures seulement. Les investisseurs s'attendaient à une certaine volatilité dans les échanges de bitcoins jusqu'à ce qu'un vainqueur clair de l'élection émerge. Une victoire de la vice-présidente Kamala Harris était considérée comme un risque de baisse du prix du bitcoin, tandis que les traders prédisaient une hausse du prix en cas de victoire de Trump. Le cofondateur de Gemini, Tyler Winklevoss, a posté sur X : "".Le candidat républicain s'était présenté comme le "", promettant une réglementation favorable et proposant même la création d'une réserve américaine de bitcoins s'il était élu. La position pro-crypto de Donald Trump comprend également la promesse de mettre fin à ce qu'il décrit comme la "" de l'industrie des cryptomonnaies et de faire des États-Unis la "".Il posséderait au moins un million de dollars de cryptomonnaies et a promis de créer une réserve stratégique de bitcoins (BTC) aux États-Unis. En juillet, il a affirmé que s'il était réélu, il limogerait le président de la SEC Gary Gensler dès le premier jour de son mandat, qui a été accusé d'être agressif à l'égard des acteurs de l'industrie des cryptomonnaies.Un rapport publié en août 2024 indiquait que "". "Polymarket, une plateforme de paris décentralisée permettant aux utilisateurs de placer des paris sur un large éventail de sujets, a régulièrement donné Trump comme vainqueur de l'élection. C'est sur les plateformes de paris que Trump a vu le vent tourner en sa faveur.En août, Donald Trump avait également lancé sa propre plateforme de cryptomonnaie, baptisée "The DeFiant Ones". Puis, la famille Trump a lancé son projet de cryptomonnaie, World Liberty Financial, qui a ouvert les inscriptions en octobre. Après l'annonce de leur projet de cryptomonnaie familial, les comptes de médias sociaux de deux membres de la famille de Donald Trump semblent avoir été piratés, des escrocs ciblant le projet. L'escroquerie est connue sous le nom de "World Liberty Financial Airdrop" et prétend offrir jusqu'à 15 000 dollars de cryptomonnaie à toute personne qui connecte son portefeuille Pensez-vous que cette hausse est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?