Le marché des cryptomonnaies semble bien réagir à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. La principale cryptomonnaie, le bitcoin, n'a cessé d'augmenter, atteignant des valorisations records. La raison est que le président élu Donald Trump s'est engagé à faire des États-Unis "" et à positionner le bitcoin comme une superpuissance mondiale.En application de cette nouvelle politique, Donald Trump a choisi Scott Bessent, un pro-crypto, au poste de secrétaire au Trésor. Scott Bessent soutient la blockchain, les actifs numériques, la réforme fiscale et la déréglementation pour stimuler l'économie américaine. S'il est confirmé dans ses fonctions, il pourrait introduire des politiques favorables aux cryptomonnaies, améliorer la clarté de la réglementation et intégrer les actifs numériques dans la finance traditionnelle, marquant ainsi un changement important par rapport à l'approche plus prudente de l'administration Biden.Trump a publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social : "".Scott Bessent, 62 ans, originaire de Caroline du Sud, a fait carrière dans la finance, notamment en travaillant avec le célèbre vendeur à découvert Jim Chanos et en gérant son propre fonds spéculatif. Ancien directeur des investissements du milliardaire George Soros et fondateur de Key Square Capital Management, Scott Bessent est un ardent défenseur de la blockchain et des actifs numériques.En tant que gestionnaire de fonds, il a parié gros sur la victoire de Donald Trump, en identifiant ce qu'il a décrit comme une irrégularité sur le marché, à savoir que les analystes étaient trop pessimistes quant à l'impact d'une présidence Trump. Après l'élection de Donald Trump, le marché s'est envolé, ce qui, selon Scott Bessent, indique que les investisseurs s'attendent à "".Au début de l'année, dans une interview accordée à Fox Business, Scott Bessent a déclaré : "".Scott Bessent s'est fait le champion de la réforme fiscale et de la déréglementation, en particulier de leur potentiel à stimuler les prêts bancaires et à augmenter la production d'énergie, comme le montre un récent article dont il est l'auteur. Il a écrit : "".Il a préconisé la suppression des subventions publiques, l'assouplissement des contraintes réglementaires et l'augmentation de la production nationale d'énergie. Contrairement à de nombreuses personnes, Scott Bessent a également exprimé son soutien aux droits de douane, un outil économique emblématique de l'administration Trump.Depuis que Donald Trump a été élu, des rapports révèlent qu'il a positionné du personnel plus favorable aux crypto-monnaies dans des postes à travers les principaux régulateurs financiers fédéraux, y compris la Securities and Exchange Commission. Mais la question qui se pose est : ces actions pro-crypto suffiront-elles à effacer la réputation d'escroquerie que les cryptomonnaies ont ? En effet, des preuves substantielles confirment que l'espace crypto est infesté de fraudes, d'escroqueries et de Ponzi.Pensez-vous que cette nommination est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?