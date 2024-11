Le marché des cryptomonnaies semble bien réagir à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. En effet, la principale cryptomonnaie, le bitcoin, a augmenté de 6,7 % au cours du week-end, franchissant pour la première fois la barre des 81 000 dollars. Le 11 novembre, le bitcoin a atteint un nouveau sommet de 82 300 dollars.Contrairement à la politique du président sortant Joe Biden à l'égard des cryptomonnaies, le président élu Donald Trump a toujours manifesté un soutien constant aux cryptomonnaies et autres actifs numériques. En fait, lors de la conférence Bitcoin 2024, Trump s'est engagé à faire des États-Unis "" et à positionner le bitcoin comme une superpuissance mondiale.Non seulement le bitcoin a progressé, mais des pièces plus petites comme le dogecoin, une mème pièce favorisée par l'un des partisans de Trump, Elon Musk, ont également enregistré des gains. Le magnat de la technologie Elon Musk aurait investi environ 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin en 2021, et il pourrait voir sa richesse globale augmenter encore, car certains analystes prédisent que le bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars dans les conditions favorables du nouveau gouvernement.La cryptomonnaie populaire qu'est le bitcoin a connu des hauts et des bas. Récemment, le bitcoin a oscillé entre 50 000 et 70 000 dollars, malgré des événements favorables, notamment l'approbation d'un ETF bitcoin par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en février et l'événement "Bitcoin Halving" (division par deux du bitcoin) en avril.Le bitcoin a connu une croissance favorable, augmentant de 94 % depuis le début de l'année 2024. Grâce à ce nouvel élan, il a dépassé les rendements d'investissements tels que les actions et l'or. Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump a également promis de créer un stock stratégique de bitcoins, et son programme de réduction des impôts et des barrières réglementaires a suscité une vague d'achat d'actions, d'obligations et de cryptomonnaies.Ce regain d'intérêt pour les cryptomonnaies est intéressant par rapport aux nombreuses critiques à son égard. Fin 2022, à la suite de l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX, les critiques affirmaient que l'écosystème des cryptomonnaies est "". En effet, des preuves substantielles confirmaient que l'espace crypto est infesté de fraudes, d'escroqueries et de Ponzi.Du côté du bitcoin, lors de ces événements, sa valeur avait chuté d'un pic de près de 70 000 dollars à un plus bas de 16 000 dollars, avant de se stabiliser à environ 17 000 dollars. À la suite de cette forte variation du prix de la cryptomonnaie, la Banque centrale de l'UE avait déclaré que le bitcoin vit un dernier soupir artificiellement induit avant la route vers l'inutilité. Cette nouvelle valorisation du bitcoin serait-elle donc un feu de paille ou tend-elle enfin vers une stabilité ?Pensez-vous que cette valorisation du bitcoin est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?