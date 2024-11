Donald Trump pourrait donner à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine des pouvoirs pour diriger la réglementation des cryptomonnaies

Ce changement s'aligne sur la position pro-crypto plus large de Donald Trump, soulignée par la récente nomination au poste de secrétaire au Trésor de Scott Bessent, un pro-crypto qui soutient la blockchain, les actifs numériques, la réforme fiscale et la déréglementation pour stimuler l'économie américaine.Alors que l'équipe de Donald Trump signale un changement vers une plus grande clarté réglementaire dans l'espace des cryptomonnaies, FOX Business rapporte que la future administration Trump souhaite étendre le pouvoir de la CFTC en lui confiant la surveillance d'une partie importante de l'industrie des actifs numériques, qui pèse 3 000 milliards de dollars.Si les informations sont exactes, cette décision pourrait entraîner un recul du pouvoir réglementaire de la Securities and Exchange Commission (SEC). C'est la SEC qui a le pouvoir sur l'industrie des actifs numériques sous le président Joe Biden et le président de la SEC sortant, Gary Gensler.La CFTC supervise actuellement le marché américain des produits dérivés, d'une valeur de 20 000 milliards de dollars, qui comprend les échanges de contrats à terme et d'options, ainsi que de matières premières physiques telles que le pétrole, l'or et le blé.Bien que la Commodity Futures Trading Commission ait le pouvoir d'imposer des règles de marché et d'engager des procédures d'exécution, elle est souvent appelée la « petite sœur » de la SEC, car elle est perçue comme ayant une approche réglementaire plus légère.Le rapport indique que « des sources ayant une connaissance directe de la réflexion de l'équipe Trump » affirment que « le rôle de la CFTC pourrait bientôt s'étendre pour inclure la réglementation des marchés au comptant pour les actifs numériques considérés comme des marchandises - tels que le bitcoin et l'ethereum - ainsi que les bourses qui facilitent leurs échanges. »Si l'organisme de régulation obtient des pouvoirs supplémentaires, il pourrait réglementer les bourses sur lesquelles les actifs sont échangés, ce qui constituerait un pas en avant dans la clarification de la réglementation.Le président élu n'a pas encore fait de commentaire spécifique sur cette proposition de changement, mais il a clairement fait part de ses intentions concernant les cryptomonnaies.Il a régulièrement affirmé son soutien à l'industrie et son équipe réfléchit à l'opportunité de créer un nouveau rôle à la Maison-Blanche dans ce domaine.Son équipe serait déjà en train de passer au crible les candidats et, si cela se concrétise, ce sera la première fois qu'une telle fonction sera créée au sein de la Maison-Blanche.On prétend également que le magnat des affaires devenu politicien détient lui-même pour plus de 9 millions de dollars de cryptomonnaies et de jetons.Si l'implication de Trump signale un changement vers des politiques favorables aux cryptomonnaies et une clarté réglementaire, tous ne partagent pas l'optimisme quant à l'avenir de ce secteur. Frances Coppola, issue du secteur bancaire, décrit l'écosystème de crypto comme un Ponzi géant qui finira par imploser . Ses remarques font suite au scandale FTX, où l'effondrement de la bourse autrefois prédominante et la liquidation de sa filiale américaine ont provoqué une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies.La critique de Frances Coppola souligne le scepticisme quant à la durabilité du marché des cryptomonnaies, alors même que les dirigeants politiques envisagent une réglementation plus claire et une intégration plus poussée des actifs numériques dans le système financier au sens large.Rapport de FOX BusinessQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Donald Trump crédible ou pertinente ?