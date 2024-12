Polymarket est une plateforme décentralisée de marchés de prédiction qui permet aux utilisateurs de parier sur des événements. Les participants peuvent déposer la cryptomonnaie USDC sur la blockchain Polygon et échanger des actions qui représentent la probabilité que des résultats spécifiques se produisent dans le futur.Il a été largement rapporté qu'un Français nommé Theo contrôlait 4 comptes Polymarket et avait des positions importantes en pariant sur une victoire de Trump. Chainalysis estime qu'il a profité d'environ 78,7 millions de dollars.En utilisant Chainalysis Reactor, ils ont découvert un total de 9 comptes Polymarket qui semblent être contrôlés par une seule entité sur la base de leurs modèles de financement, du calendrier des transactions et des encaissements vers des adresses de dépôt d'échange spécifiques.D'après les calculs de Polymarket, ces adresses semblent avoir réalisé un bénéfice net de près de 78 millions de dollars en pariant principalement sur une victoire de Trump.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?