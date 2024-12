Pour rappel, le fabricant de puces Broadcom a finalisé l'acquisition de VMware en novembre 2023, à l'issue d'un processus de vente difficile qui a duré 17 mois. Grace à cette acquisition, Broadcom envisage de permettre aux entreprises clientes de créer et de moderniser leurs environnements de cloud computing. Notamment, Broadcom investira dans VMware Cloud Foundation, la pile logicielle qui sert de base aux clouds privés et hybrides, et en complément, VMware proposera un riche catalogue de services pour moderniser et optimiser les environnements cloud et périphériques.Dans un communiqué publié le lundi 16 décembre 2024, Ingram Micro a déclaré : « Nous n'avons pas été en mesure de conclure avec Broadcom un accord qui aiderait nos clients à obtenir les meilleurs résultats technologiques aujourd'hui et à l'avenir, tout en assurant un rendement approprié pour les actionnaires ».Le distributeur a ajouté qu'à partir de janvier 2025, « Ingram Micro ne fera plus affaire avec Broadcom et n'aura qu'un engagement limité avec VMware dans certaines régions ».Un partenaire de longue date de VMware qui effectue des transactions par l'intermédiaire d'Ingram Micro a appris le changement à venir il y a quatre semaines.« Les distributeurs ne sont pas en cause. C'est Broadcom qui est en cause », a déclaré par courriel le directeur technique du fournisseur de solutions, qui a demandé à ne pas être nommé afin de pouvoir parler franchement de son expérience de travail avec Broadcom depuis l'acquisition de VMware en novembre 2023. « Ils doivent donner à leurs distributeurs les moyens d'établir des devis ou Broadcom devrait doubler sa force de vente s'ils veulent contrôler totalement chaque devis demandé par un partenaire ou un utilisateur final. ... Il s'écoule en moyenne quatre semaines entre l'enregistrement de l'opération et la demande de devis au distributeur. »Avant l'acquisition, ce processus ne prenait que deux jours, a déclaré le directeur technique.« Avant l'acquisition, le délai était de deux à trois jours », a déclaré le dirigeant. « Le délai était d'une à deux semaines lorsque les devis étaient disponibles, pendant l'été, puis de quatre à cinq semaines en novembre. C'est seulement [maintenant] que nous recevons des demandes de devis pour la semaine du 4 novembre. »Le partenaire de Broadcom, qui détient VMware Master Competencies, était déjà en train de changer de distributeur, mais le dirigeant n'espère pas que son entreprise bénéficiera d'une meilleure expérience.« Nous sommes en train de passer d'Ingram à Arrow pour notre activité Broadcom, mais nous nous attendons à ce que ce soit tout aussi pénible », a déclaré la source.Après la publication de lundi, Broadcom a fait une déclaration plus détaillée. Dans cette déclaration, la société qualifie Ingram Micro de « partenaire précieux », mais affirme vouloir créer « des relations plus profondes avec moins de distributeurs ».« La société Ingram a été un partenaire précieux, mais l'évolution de nos priorités commerciales et la nécessité d'un réseau de distribution plus rationalisé et plus ciblé ont rendu ce changement nécessaire », peut-on lire dans une déclaration de Broadcom. « Nous restons profondément attachés à nos clients et à nos partenaires, et nous prenons des mesures proactives pour assurer une transition en douceur et un soutien continu à toutes les parties prenantes dans toutes les zones géographiques. »Ingram Micro a déclaré que les transactions effectuées avec Broadcom ne représentaient pas une part importante de son chiffre d'affaires.« Pour nous et les plus de 1 500 fournisseurs et [161 000] clients avec lesquels nous travaillons, l'avenir des affaires est axé sur la transformation des relations, et pas seulement sur les transactions commerciales », indique le communiqué. « Nous nous concentrons sur nos clients et sur l'élimination des frictions dans nos activités et dans les leurs. Ainsi, que nos clients souhaitent une nouvelle source ou une solution entièrement nouvelle, nous sommes là pour assurer une transition technologique en douceur et avec succès et continuer à développer notre activité ensemble. »L'action Broadcom est portée par les ventes de puces et les ventes attendues de puces d'IA, qui, en tant qu'activité autonome, pourraient générer un chiffre d'affaires compris entre 60 et 90 milliards de dollars, d'après les conversations qu'elle a eues avec ses trois principaux clients, a déclaré l'entreprise lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats jeudi.Le chiffre d'affaires de VMware au cours de la première année entière de propriété de Broadcom a augmenté de 3,3 % pour atteindre 13,8 milliards de dollars au cours du trimestre le plus récent. Au cours de sa dernière année d'indépendance, VMware a réalisé un chiffre d'affaires de 13,35 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de VMware est resté stable d'un trimestre à l'autre, avec une contribution de 3,8 milliards de dollars au chiffre d'affaires du trimestre.Broadcom a conclu l'achat de VMware il y a plus d'un an, alors que l'opération de 69 milliards de dollars du fabricant de puces était fortement examinée par les autorités de régulation.L'activité de fabrication de puces de Broadcom est toujours soumise à un accord aux États-Unis et au Royaume-Uni qui permet aux régulateurs d'inspecter ses comptes en raison de plusieurs années de pratiques de vente « illégales », selon eux, que les enquêteurs ont mises en lumière en 2021.Par ailleurs, depuis l'acquisition de VMware par Broadcom, de nombreux clients de VMware se sont retrouvés confrontés à des augmentations de prix spectaculaires et des changements radicaux dans les offres de produits. En effet, des hausses de prix de 300 % ont poussé les clients de VMware à se tourner vers les concurrents de Broadcom . La fin des licences perpétuelles, en particulier, a été perçue comme un coup dur pour de nombreuses entreprises qui comptaient sur ces licences pour leurs opérations à long terme.Ingram MicroQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision d'Ingram Micro crédible ou pertinente ?