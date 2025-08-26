Ce qui soulève la question sur les alternatives possibles pour ces utilisateurs
LibreOffice 25.8 est disponible depuis peu et vient avec un écueil pour les utilisateurs de Windows 7 et 8 : La dernière version de la suite bureautique open source ne tournera pas sur ces moutures de systèmes dexploitation de la famille Windows. Le tableau soulève la question sur les alternatives possibles pour ces utilisateurs.
Microsoft a officiellement mis fin au support étendu pour Windows 7 en janvier 2020, ce qui signifie que cette mouture ne bénéficie plus des mises à jour de sécurité ni de l'assistance technique. Pourtant 2,04 % dutilisateurs continuent den faire usage si lon sen tient aux dernières données mondiales de Statcounter en termes de parts de marché des systèmes dexploitation. Cest ce lot dutilisateurs qui est concerné par lannonce de LibreOffice selon laquelle la suite bureautique ne tournera plus sur Windows 7 et 8 à partir de la version 25.8.
Last week, we released #LibreOffice 25.8. But it's not just a major update of the free office suite it's a strategic asset for organisations, governments and enterprises focused on digital sovereignty and privacy: https://t.co/0areGnPDc3 pic.twitter.com/pIed6HcG3A— LibreOffice (@LibreOffice) August 25, 2025
La formule du passage de Windows 7 à Windows 10 est possible pour ces utilisateurs
Depuis 2024, Microsoft a annoncé que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Cette décision marque la fin dune ère pour le système dexploitation lancé en 2015 et soulève des questions importantes sur lavenir de la technologie et la sécurité des utilisateurs. Pour rappel, la fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni dassistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.
Cependant, Microsoft a récemment indiqué que les utilisateurs de Windows 10 auront la possibilité de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité gratuitement au-delà d'octobre 2025, tant qu'ils synchronisent les données des paramètres de leur PC avec le cloud via un compte Microsoft.
Microsoft a annoncé la gratuité du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10 pour tous ceux qui synchronisent les données de leurs paramètres PC avec le cloud via un compte Microsoft, à l'aide de la nouvelle application Windows Backup. Bien que le support général prenne fin le 14 octobre de cette année, l'entreprise fait en sorte qu'il soit facile de rester supporté par les mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2026, et ce gratuitement.
Des projets comme « End of 10 » visent à sauver les PC vieillissants en sappuyant sur Linux plutôt que Windows
Il y a un an, Microsoft a annoncé que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Cette décision marque la fin dune ère pour le système dexploitation lancé en 2015. La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni dassistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.
La fin imminente du support de Windows 10 menace de transformer en déchets électroniques près de 60 % des PC Windows actifs. Cela constitue un casse-tête pour de millions d'utilisateurs et d'organisations dans le monde entier. Les associations caritatives s'interrogent sur le devenir de leurs PC qui ne peuvent pas fonctionner sous Windows 11. Elles sont confrontées à une décision difficile : fournir des PC Windows 10 potentiellement non sécurisés, les envoyer aux recycleurs de déchets électroniques ou explorer des systèmes d'exploitation alternatifs tels que les distributions Linux.
On estime que 240 millions de PC deviendront obsolètes lorsque Windows 10 atteindra sa fin de vie en octobre. Microsoft incite donc les utilisateurs concernés à faire lacquisition de nouveaux appareils (de préférence des PC Copilot+) pour passer à Windows 11, mais le projet "End of 10" vise à profiter de l'occasion pour faire découvrir Linux à un plus grand nombre de personnes. Un site web récemment créé, intitulé "End of 10", propose des instructions simples pour installer Linux tout en expliquant les avantages du système d'exploitation open-source par rapport à Windows. Le projet s'adresse principalement aux utilisateurs de PC sous Windows 10 qui ne sont pas éligibles à Windows 11 en raison de contraintes matérielles.
Microsoft cessera de mettre à jour la plupart des appareils Windows 10 après le 14 octobre, même si le système d'exploitation reste plus populaire que Windows 11. En outre, les exigences strictes en matière de processeur feront que des centaines de millions de PC ne pourront pas utiliser le dernier système d'exploitation de l'entreprise.
Windows 11 ne prend en charge que les processeurs Intel de 8e génération et les processeurs Ryzen 2000 d'AMD ou plus récents, ce qui exclut la plupart des systèmes fabriqués avant 2017. Cependant, End of 10 affirme que de nombreux PC construits depuis 2010 sont encore utilisables. Les ateliers de réparation de PC et les magasins d'occasion doivent donc se demander s'ils doivent recycler les anciennes machines, continuer à distribuer des systèmes Windows 10 de plus en plus vulnérables ou passer à Linux, une option sûre mais peu familière pour la plupart des utilisateurs.
Alors que Microsoft utilise des courriels persistants et d'autres tactiques pour pousser Windows 11 dans les ventes de nouveaux PC, End of 10 encourage les utilisateurs à passer à Linux. Le site met en avant plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts et un meilleur contrôle des logiciels.
Linux prend en charge de nombreux PC plus anciens qui ne recevront pas les mises à jour de Windows 11, de sorte que les utilisateurs n'ont souvent pas besoin de mettre à niveau leur matériel. Le téléchargement du système d'exploitation est gratuit, contre 15 dollars (en solde) pour Windows 11 Pro. Le fait de s'en tenir à des machines plus anciennes permet également de réduire les émissions, car la majeure partie de l'empreinte carbone d'un PC tout au long de sa durée de vie est due à sa fabrication.
En outre, Linux offre probablement une meilleure protection de la vie privée, car il n'est pas contrôlé par une entreprise qui traque le comportement des utilisateurs. Il est également moins exposé aux logiciels malveillants, car la plupart des cyberattaques visent d'autres systèmes d'exploitation. Enfin, les utilisateurs compétents ont un contrôle total sur leurs machines.
End of 10 répertorie les ateliers de réparation du monde entier qui aident les nouveaux utilisateurs à franchir le pas. La liste actuelle est restreinte, comprenant principalement des sites européens, et ne contient qu'une seule entreprise basée aux États-Unis. Toutefois, les ateliers et autres organisations désireuses d'apporter leur aide sont invités à ajouter leurs coordonnées à la liste. End of 10 contient également des informations sur les prochains événements de tutorat Linux dans plusieurs pays.
Le site propose également un guide d'installation rapide pour les bricoleurs. Bien que certains programmes Windows et macOS populaires nécessitent des alternatives sous Linux, les utilisateurs qui se fient principalement aux navigateurs web ne remarqueront probablement pas de différence significative après avoir quitté Windows.
The OSI is proud to stand with the End of 10 campaigna community-driven effort to turn the looming end of Windows 10 support into an opportunity for freedom, sustainability, and digital empowerment. https://t.co/w0RebOhKyr— Open Source Initiative @osi@opensource.org (@OpenSourceOrg) May 28, 2025
Le site End of 10 liste 5 bonnes raisons de faire passer un vieil ordinateur à Linux
- C'est moins coûteux : Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- Pas de publicité, pas d'espionnage : De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie
- Bon pour la planète : La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- Soutien de la communauté : Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez en sus trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- Contrôle par l'utilisateur : C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Source : Notes de version LibreOffice 25.8, EndOf10
Et vous ?
Quelles alternatives autres que le passage à Windows 10 ou à Linux entrevoyez-vous pour ces utilisateurs ?
Passage à Linux pour les anciens PC ou achat de nouveaux PC tournant sous la dernière mouture de Windows : De quel bord êtes-vous ?
Voir aussi :
Microsoft autorise désormais l'utilisation de Windows 11 sur des PC anciens et incompatibles, quelques jours seulement après avoir déclaré que TPM 2.0 est une « norme non négociable pour l'avenir de Windows »
Microsoft aimerait vraiment que vous remplaciez vos anciens PC sous Windows 10 cette année, évoquant la carotte des « nouvelles fonctionnalités » et le bâton de la « fin des mises à jour pour votre ancien PC »
La fin du support de Windows 10 cette année menace plus de 60% des PC Windows actifs, plus de 3 ans après son lancement, Windows 11 reste minoritaire
Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
Vous avez lu gratuitement 536 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.