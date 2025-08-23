La suite bureautique open source LibreOffice 25.8 est disponible, avec la prise en charge de l'exportation vers le format PDF 2.0, du chiffrement AES-256 et des normes PDF/A-4

The Document Foundation a annoncé la disponibilité de LibreOffice 25.8, la célèbre alternative open source à la suite bureautique Office de Microsoft. Cette version offre des performances améliorées, une compatibilité plus étendue avec les fichiers Microsoft Office et de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs finaux.
LibreOffice est une suite bureautique gratuite et libre de droits disponible sous Microsoft Windows, MacOS et Linux. Elle inclut un logiciel de traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un logiciel de présentation (Impress) et un gestionnaire de bases de données (Base), et est traduite dans près de 114 langues, dont le français. En France, LibreOffice fait partie des logiciels libres préconisés par lÉtat français dans le cadre de la modernisation de ses systèmes dinformations.
LibreOffice 25.8 est disponible avec des améliorations notables des performances multiplateformes, notamment un démarrage, une ouverture de fichier, un défilement et un rendu plus rapides.
- Lors des tests de référence, Writer et Calc lancent désormais les documents jusqu'à 30 % plus rapidement.
- Les mises à jour de la gestion de la mémoire permettent un fonctionnement plus fluide dans les machines virtuelles, les bureaux distants et les clients légers.
Avec cette version, l'exportation PDF prend maintenant en charge le format PDF 2.0 avec le chiffrement AES-256 et les normes PDF/A-4. L'interface d'exportation a été rationalisée avec un menu déroulant unifié, une section Formulaires fusionnée, de nouveaux éléments de structure et une meilleure gestion des fichiers intégrés et des documents ODF hybrides. Il permet également d'importer des PDF hybrides chiffrés, exige une signature unique et assure une meilleure compatibilité avec Adobe Acrobat Reader.
LibreOffice 25.8 offre par ailleurs une meilleure interopérabilité avec les fichiers Microsoft Office, avec un traitement plus précis des fichiers DOCX, XLSX et PPTX et moins de problèmes de formatage, grâce à des changements tels que :
- une révision complète des contrôles de césure et d'espacement dans Writer, y compris la justification de l'espacement des mots et les options de mise en page pour les pages, les colonnes et les documents étalés. D'autres fonctionnalités couvrent la réintégration du suivi des modifications, l'expurgation automatique des images et la rotation des objets par double-clic.
- l'ajout de 14 nouvelles fonctions axées sur les opérations de tableau et de texte dans Calc : CHOOSECOLS, CHOOSEROWS, DROP, EXPAND, HSTACK, TAKE, TEXTAFTER, TEXTBEFORE, TEXTSPLIT, TOCOL, TOROW, VSTACK, WRAPCOLS et WRAPROWS. Calc intègre également l'effacement du menu contextuel AutoFilter, un formatage conditionnel flexible et une boîte de dialogue d'importation CSV mise à jour.
- la prise en charge des polices PPTX compatibles avec les fichiers PowerPoint dans Impress, et la copie de diapositives principales.
- l'introduction des limites visibles pour les marges de page dans Draw.
- le redimensionnement proportionnel des objets OLE dans l'ensemble de la suite.
L'interface utilisateur de LibreOffice 25.8 a également été repensée. La boîte de dialogue de bienvenue donne désormais accès au sélecteur d'interface utilisateur et aux options d'apparence, ce qui permet aux nouveaux utilisateurs de tirer parti de la souplesse de l'interface utilisateur de LibreOffice et de personnaliser l'aspect et la convivialité en fonction de leurs préférences.
En ce qui concerne les changements de support des systèmes d'exploitation, LibreOffice 25.8 ne fonctionnera plus sur les versions Windows 7 ou 8/8.1. C'est également la dernière version à fonctionner sur macOS 10.15. Le support des versions x86 (32 bits) de Windows est déprécié.
« LibreOffice 25.8 réaffirme notre engagement à protéger la liberté et la vie privée des utilisateurs finaux à l'ère numérique. Avec cette nouvelle version, nous nous assurons que les informations personnelles restent là où elles doivent être : chez l'individu. LibreOffice donne aux utilisateurs finaux un contrôle total sur leurs documents, les aidant à ne pas dépendre de plateformes tierces qui pourraient compromettre leurs données ou leur vie privée. Il s'agit de donner aux utilisateurs les moyens de travailler en toute sécurité, de manière indépendante et en toute confiance », a déclaré Eliane Domingos, présidente de The Document Foundation.
La publication de cette version intervient dans un contexte de débat plus large en matière de normes documentaires. LibreOffice a souvent dénoncé le format Office XML de Microsoft, qu'il juge « artificiellement complexe », et qui servirait de stratégie de verrouillage. Selon la communauté open source, de telles pratiques limitent non seulement le choix des utilisateurs, mais les prennent également en otage, souvent sans qu'ils en aient pleinement conscience.
Les tensions se sont intensifiées lorsque Microsoft a suspendu le compte de Mike Kaganski, développeur chez LibreOffice, après que celui-ci a publiquement critiqué les pratiques de l'entreprise. La société a invoqué une « violation du contrat de services », mais Kaganski affirme que la suspension est survenue alors qu'il envoyait un e-mail technique standard à la liste de diffusion des développeurs de LibreOffice. L'incident est venu renforcer les appréhensions au sein de la communauté open source quant à la dépendance vis-à-vis des écosystèmes fermés.
LibreOffice 25.8 est disponible au téléchargement pour Windows, macOS et Linux, avec des versions pour les processeurs Intel et ARM/Apple.
Source : LibreOffice 25.8
