Les jeunes générations adoptent les mainframes, et 65 % d'entre elles utilisent déjà l'IA générative avec ces ordinateurs centraux, d'après une enquête de BMC

Une enquête de la société de solutions logicielles BMC a révélé que les jeunes générations adoptent désormais les mainframes, 66 % de la main-d'oeuvre dans ce domaine s'identifiant comme appartenant à la génération Y ou à la génération Z, contre 37 % en 2018. Selon l'enquête, la perception positive de cette plateforme a atteint un niveau record de 97 %, les jeunes professionnels étant les moteurs de la modernisation, adoptant l'intelligence artificielle (IA) et l'AIOps, et positionnant le mainframe comme un moteur essentiel de l'innovation et de la transformation numérique dans tous les secteurs.
Un ordinateur central, appelé familièrement « mainframe », « maxicomputer » ou « big iron », est un ordinateur principalement utilisé par les grandes organisations pour des applications critiques telles que le traitement de données en masse pour des tâches telles que les recensements, les statistiques industrielles et de consommation, la planification des ressources d'entreprise et le traitement de transactions à grande échelle. Un mainframe est un ordinateur de grande taille et dispose d'une puissance de traitement supérieure à celle d'autres catégories d'ordinateurs, tels que les mini-ordinateurs, les stations de travail et les ordinateurs personnels. Ces plateformes sont souvent utilisés comme serveurs.
Ce regain d'enthousiasme survient alors que les mainframes, autrefois considérés comme obsolètes, connaissent une résurgence à l'ère de l'IA. Des secteurs tels que la banque et les télécommunications s'appuient sur ces plateformes pour le traitement rapide des données, notamment pour détecter les fraudes.
Les grandes entreprises ont toujours compté sur le mainframe, mais avec l'essor de technologies telles que le cloud et l'IA, nombreux sont ceux qui prédisent que ses jours sont comptés.
La société de solutions logicielles BMC a récemment publié les résultats de sa 20e enquête annuelle sur le mainframe, qui révèle qu'en réalité, la perception positive du mainframe a atteint un niveau record de 97 %, soulignant que le mainframe reste une plateforme dynamique et en pleine croissance.
L'enquête menée auprès de plus de 1 000 professionnels et parties prenantes du secteur des ordinateurs centraux à l'échelle mondiale met également en évidence une évolution de la main-d'uvre dans ce domaine, 66 % des personnes interrogées s'identifiant comme appartenant à la génération Y ou à la génération Z, contre 37 % en 2018.
Cette nouvelle génération de professionnels est le moteur d'un programme de modernisation des ordinateurs centraux, les jeunes professionnels étant plus enclins à penser que cette plateforme va se développer et attirer de nouvelles charges de travail.
« Le mainframe a toujours été la colonne vertébrale de l'entreprise, mais nous assistons aujourd'hui à une redéfinition de son rôle afin de l'adapter aux pratiques modernes d'optimisation du mainframe », explique Steven Dickens, PDG et analyste principal chez HyperFRAME Research. « Avec une main-d'uvre native du numérique, l'essor du cloud et des workflows basés sur l'IA, et l'émergence de l'AIOps comme priorité absolue, le mainframe n'est plus seulement une question de stabilité, mais aussi d'innovation et d'avantage concurrentiel. »
La conformité et la sécurité restent globalement une priorité absolue, mais l'AIOps, l'automatisation et la modernisation gagnent du terrain. L'AIOps a dépassé les autres domaines pour consolider sa place parmi les trois priorités des équipes informatiques en 2025. Pour gérer la complexité de l'AIOps, 53 % des personnes interrogées déclarent mettre en uvre l'IA générative.
Une majorité des personnes interrogées (65 %) utilisent déjà l'IA générative avec le mainframe, et au total, 74 % la considèrent comme essentielle à leur stratégie mainframe pour les deux prochaines années. Les répondants se montrent de plus en plus disposés à utiliser l'IA non seulement pour les alertes, mais aussi pour recommander et même effectuer des actions de manière autonome, ce qui témoigne d'un nouveau niveau de confiance dans l'automatisation intelligente. Par exemple, pour déterminer quelles données sauvegarder et à quel moment, si 24 % des répondants souhaitent toujours que l'IA se contente de les alerter lorsqu'une action est nécessaire, 67 % d'entre eux sont ouverts à l'idée que l'IA fasse des recommandations ou effectue la tâche automatiquement.
Comme on pouvait s'y attendre, 96 % des répondants du secteur des services financiers ont une opinion positive de la plateforme. 53 % la considèrent comme un tremplin pour de nouvelles charges de travail, tandis que 43 % s'attendent à une croissance organique régulière de leurs systèmes centraux, soulignant ainsi la force de la plateforme tant pour l'innovation que pour le maintien des opérations critiques des entreprises de services financiers. La croissance des MIPS des mainframes est tout aussi forte dans ce secteur, en grande partie grâce aux nouvelles applications.
En outre, l'optimisation des coûts (58 %) et la sécurité (53 %) figurent en tête des priorités des entreprises de services financiers, reflétant la double pression exercée par l'efficacité des marges et la conformité réglementaire.
« Il y a vingt ans, les discussions autour du mainframe portaient souvent sur sa longévité », explique John McKenny, vice-président senior et directeur général d'Intelligent Z Optimization and Transformation chez BMC. « Aujourd'hui, ce discours a complètement changé. L'enquête de cette année montre que le mainframe ne se contente pas de perdurer, mais qu'il prospère pour alimenter une nouvelle vague d'applications et de résilience au cur des efforts de transformation numérique. Une nouvelle génération de professionnels adopte cette plateforme, stimule l'innovation et tire parti des technologies d'IA telles que BMC AMI Assistant, ainsi que du cloud hybride pour libérer tout son potentiel. »
