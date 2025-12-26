LibreOffice 26.2 abandonne l'appellation « Community » afin de positionner LibreOffice comme une alternative open source professionnelle attrayante pour les entreprises



LibreOffice est une suite bureautique gratuite et libre de droits. Disponible sous Microsoft Windows, MacOS et Linux, elle est traduite dans près de 114 langues. Elle inclut un logiciel de traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un logiciel de présentation (Impress) et un gestionnaire de base de données (Base). En France, LibreOffice fait partie des logiciels libres préconisés par lÉtat français dans le cadre de la modernisation de ses systèmes dinformations (SI). Le projet est porté par de nombreux bénévoles réunis au sein de The Document Foundation, une fondation allemande à but non lucratif.Dans une décision qui a suscité des discussions parmi les passionnés d'open source et les utilisateurs professionnels, The Document Foundation (TDF) a annoncé la suppression de la marque « Community » de sa suite phare LibreOffice à partir de la version 26.2. Ce changement marque un changement subtil mais significatif dans la façon dont le projet se positionne dans le monde concurrentiel des logiciels bureautiques. Pendant des années, LibreOffice s'est distingué en tant qu'édition « Community » afin de se différencier des variantes destinées aux entreprises proposées par des partenaires tels que Collabora. Désormais, la version de base sera simplement connue sous le nom de LibreOffice, ce qui pourrait rationaliser son identité et séduire plus directement un public plus large.Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer l'attrait de LibreOffice dans les environnements professionnels. Selon les déclarations de la TDF, le label « Community » a été initialement introduit pour mettre en avant la nature bénévole du projet et encourager les entreprises à rechercher des versions prises en charge par les partenaires de l'écosystème. Cependant, à mesure que le logiciel a mûri, cette distinction a parfois semé la confusion, les utilisateurs percevant la version communautaire comme moins robuste ou moins adaptée à un usage professionnel. En supprimant cette mention, TDF souhaite souligner que la version standard de LibreOffice est un outil pleinement fonctionnel et prêt à l'emploi, soutenu par une communauté de développeurs dynamique et des options d'assistance commerciale.Ce changement d'image n'est pas seulement cosmétique. Il s'inscrit dans le cadre de mises à jour plus larges de la version 26.2, qui comprennent des améliorations des performances, une meilleure compatibilité avec les formats Microsoft Office et de nouvelles fonctionnalités telles que le suivi amélioré des modifications et des styles de commentaires plus polyvalents. D'après les notes de mise à jour publiées sur le site officiel de LibreOffice, ces améliorations s'appuient sur les versions précédentes, telles que la mise en évidence des lignes et des colonnes dans Calc introduite dans les versions antérieures, rendant la suite plus intuitive pour les utilisateurs expérimentés.Le moment choisi pour ce changement est remarquable, car il coïncide avec la volonté de LibreOffice d'améliorer l'interopérabilité et la confidentialité des utilisateurs. Les publications de LibreOffice mettent en avant les récentes mises à jour, telles que la prise en charge améliorée des thèmes et les options de confidentialité dans la version 25.2, qui ont ouvert la voie aux améliorations de la version 26.2. Les observateurs du secteur notent que cette initiative pourrait aider LibreOffice à concurrencer plus efficacement les géants propriétaires tels que Microsoft Office 365, en particulier dans les secteurs qui accordent la priorité à la souveraineté des données et à la rentabilité.Historiquement, LibreOffice est issu du projet OpenOffice.org en 2010, dont TDF s'est séparé pour assurer la poursuite du développement ouvert. Au fil des ans, il est devenu l'une des suites bureautiques gratuites les plus populaires, avec des millions de téléchargements chaque année. L'entrée Wikipédia sur LibreOffice souligne sa disponibilité sur toutes les plateformes, y compris Windows, macOS et Linux, et son rôle en tant que suite par défaut dans de nombreuses distributions. La suppression de la marque « Community » pourrait encourager davantage d'organisations à l'adopter sans le stigmate perçu d'une étiquette « amateur ».De plus, ce changement reflète la stratégie de la TDF visant à favoriser un écosystème plus sain. En orientant les entreprises vers des partenaires pour un soutien sur mesure, la TDF garantit que le développement de base reste financé par des dons et des collaborations, plutôt que par une commercialisation directe. Ce modèle s'est avéré fructueux, comme en témoigne l'activité de développement plus intense de LibreOffice par rapport à son projet frère, Apache OpenOffice, qui a connu une progression plus lente.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette nouvelle version ?