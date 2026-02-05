LibreOffice 26.2 propose des mises à jour axées sur l'interopérabilité et la convivialité, avec l'importation/exportation Markdown, une meilleure compatibilité Excel et une augmentation de la vitesse



LibreOffice est une suite logicielle bureautique libre et open source développée par The Document Foundation (TDF). Elle a été créée en 2010 comme un fork d'OpenOffice.org, lui-même successeur de StarOffice. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Writer), les feuilles de calcul (Calc), les présentations (Impress), les graphiques vectoriels (Draw), la gestion de bases de données (Base) et l'édition de formules (Math). Elle prend en charge le format OpenDocument et est compatible avec d'autres formats majeurs, notamment ceux utilisés par Microsoft Office.LibreOffice 26.2 est désormais disponible et propose une large gamme de mises à jour axées sur l'interopérabilité et la convivialité. Markdown est désormais pris en charge pour l'importation et l'exportation, avec une gestion via des fichiers et le presse-papiers, ainsi qu'une conversion basée sur des modèles vers et depuis les formats ODT ou DOCX. Les utilisateurs de Calc bénéficient de la compatibilité du presse-papiers Biff12 (Excel 2007 et versions ultérieures), ce qui augmente la quantité de données pouvant être collées dans Calc et prend en charge des flux de travail de feuilles de calcul plus importants. De plus, Calc étend ses fonctionnalités avec la prise en charge de xmlMaps.xml, facilitant les tâches de mappage des données.S'appuyant sur ces fonctionnalités, LibreOffice 26.2 améliore la compatibilité avec les documents provenant de suites bureautiques propriétaires et open core, réduisant les incohérences de formatage et les problèmes d'importation. La suite étend également la prise en charge des normes ouvertes, aidant les utilisateurs à garantir l'accès à long terme à leurs fichiers. Dans toutes les applications, les performances et la réactivité ont été améliorées, ce qui rationalise le traitement des documents volumineux lors de leur ouverture, de leur modification et de leur enregistrement.Pour les utilisateurs de présentations sous Windows, Impress exploite désormais les API Microsoft Media Foundation pour une lecture plus large des codecs audio et vidéo. Parallèlement, l'application Base introduit une véritable prise en charge multi-utilisateurs, essentielle pour les scénarios de collaboration sur des bases de données. La mise à jour apporte également une interface utilisateur plus unifiée et comprend des centaines de corrections de bogues et d'améliorations de la stabilité apportées par la communauté LibreOffice.LibreOffice 26.2 promet également d'améliorer les performances et la réactivité de l'ensemble de la suite bureautique, en facilitant l'ouverture, la modification et l'enregistrement de documents volumineux, ainsi que d'améliorer la compatibilité avec les documents créés dans des logiciels bureautiques propriétaires et open source, réduisant ainsi les problèmes de formatage et les surprises.Deux nouvelles fonctionnalités expérimentales (facultatives) ont également été ajoutées à LibreOffice 26.2, telles qu'un nouveau mode de chiffrement ODF basé sur un mot de passe appelé « ODF Wholesome Encryption » utilisant le chiffrement authentifié AES-GCM et la dérivation de clé Argon2id, ainsi qu'une nouvelle boîte de dialogue Macro Manager consolidée et une complétion de code IDE de base.», a déclaré Florian Effenberger, directeur exécutif de The Document Foundation. «Le traitement de texte LibreOffice Writer bénéficie désormais d'une nouvelle prise en charge de l'alignement des paragraphes « Début » et « Fin » pour aligner les paragraphes par rapport à la direction du texte lors de la réutilisation de styles, d'une détection automatique de la direction RTL (de droite à gauche) pendant la saisie, et d'une interopérabilité DOCX améliorée pour les tableaux flottants, y compris la possibilité de diviser les tableaux flottants, et d'une prise en charge provisoire expérimentale des unités d'indentation relatives à la police telles que « em » et « ic ».Writer offre également un meilleur comportement des tableaux flottants et de la pagination, en particulier lorsqu'il est combiné avec les attributs de paragraphe « garder avec le suivant » / « ne pas diviser », ainsi que plusieurs améliorations du suivi, telles que la préservation de l'ancien formatage direct pour les « lignes rouges de formatage » et une meilleure gestion des modifications interdépendantes lors de l'acceptation des modifications.De plus, les objets ancrés dans Writer ne sont plus sélectionnés automatiquement après le collage, les paragraphes partiellement supprimés n'encombrent plus les listes numérotées, le collage d'une seule image insère automatiquement une légende si le paramètre AutoCaption Images est activé, et la boîte de dialogue de vérification orthographique a un comportement plus rationnel pour la liste « Corriger tout ».LibreOffice Calc promet un défilement plus rapide dans les feuilles comportant de nombreuses colonnes masquées, une suppression plus rapide des doublons, un rejet plus rapide des modifications suivies, de meilleures performances pour les feuilles de calcul comportant de nombreuses formes et un nouveau raccourci pour les formules matricielles (Maj+Ctrl+Entrée) permettant de passer en mode matriciel.L'éditeur de présentations LibreOffice Impress prend désormais en charge l'insertion d'hyperliens à partir du menu contextuel lorsque du texte est sélectionné, la copie de captures d'écran de boîtes de dialogue dans le presse-papiers, la gestion explicite des polices intégrées qui ne permettent pas la modification, et une meilleure lecture vidéo/audio pour les codecs courants sur les systèmes Windows.De plus, le panneau Mises en page dans la barre latérale d'Impress, les préréglages de bordures et les sélecteurs de position de style d'ombre utilisent désormais un widget IconView natif, la boîte de dialogue Thème utilise désormais un widget IconView natif, les entrées de la palette de la barre latérale affichent désormais un aperçu en direct lorsque vous passez la souris dessus, et les performances des graphiques 3D ont été considérablement améliorées.LibreOffice 26.2 rend également l'éditeur de base de données Base véritablement multi-utilisateurs, ajoute une barre de progression à l'exportation EPUB, qui est désormais beaucoup plus rapide, améliore la gestion de la hauteur de ligne pour les documents DOC/DOCX rédigés en chinois, japonais et coréen, et améliore l'importation et l'exportation de markdown pour permettre l'importation via le presse-papiers et l'utilisation de modèles ODT/DOCX.LibreOffice demande désormais s'il faut ouvrir les polices intégrées modifiables ou en lecture seule avec des licences restrictives, mappe automatiquement les plages tabulaires pouvant être liées à des feuilles lorsqu'elles sont ouvertes dans Calc, améliore l'authentification Google Drive et promet un rendu plus rapide des motifs SVG sur les systèmes Linux. En arrière-plan, le rendu Skia est désormais obligatoire sur les systèmes macOS et Windows, les bibliothèques ScriptForge ont bénéficié d'ajouts notables tels qu'un service de mémoire partagée pour le stockage persistant de la mémoire entre les scripts, et le Python interne a été mis à jour vers Python 3.12 avec des modules standard supplémentaires fournis.Vous pouvez télécharger LibreOffice 26.2 dès maintenant depuis le site officiel sous forme de binaires prêts à installer pour les distributions 64 bits basées sur DEB et RPM, telles que Fedora Linux, Debian GNU/Linux, Ubuntu et autres. Bien sûr, les archives source sont également disponibles au téléchargement pour d'autres distributions GNU/Linux.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?