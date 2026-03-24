La Chine pourrait devenir le premier investisseur public dans le domaine scientifique d'ici deux ans, les dépenses publiques chinoises en R&D ont augmenté de 90 % pour atteindre 133 milliards $

La Chine pourrait devenir le premier investisseur public dans le domaine scientifique d'ici deux ans. Une nouvelle analyse réalisée par des chercheurs américains prévoit que les dépenses publiques chinoises en recherche et développement dépasseront celles des États-Unis d'ici deux ans. Les chercheurs ont constaté que les dépenses publiques en R&D en Chine ont augmenté de 90 % pour atteindre 133 milliards de dollars au cours de la décennie précédant 2023. En revanche, les dépenses publiques aux États-Unis nont augmenté que de 12 %, pour atteindre 155 milliards de dollars.
Un rapport de l'Institut Australien de Politique Stratégique (ASPI) en 2024 révèle que la Chine continue d'accroître son avance dans le domaine de la recherche sur les technologies essentielles. La Chine est en tête dans 57 des 64 technologies au cours des cinq dernières années (2019-2023). Si les États-Unis étaient en tête dans 60 des 64 technologies au cours des cinq années allant de 2003 à 2007, au cours des cinqs dernières années (2019-2023), ils n'étaient en tête que dans sept technologies. De son côté, l'Union européenne, dans son ensemble, est un acteur technologique compétitif qui peut défier le duopole Chine-États-Unis.
Un nouveau rapport révèle que la République populaire de Chine pourrait devenir le plus grand bailleur de fonds public pour la recherche scientifique d'ici environ deux ans. C'est ce qui ressort d'une analyse réalisée par des chercheurs de Frontiers in Science and Innovation Policy (FSIP), un programme de l'université de Californie à San Diego. Le FSIP étudie le système américain de recherche et développement (R&D) et examine dans quelle mesure les financements publics et privés stimulent le développement technologique.
Les chercheurs ont constaté que les dépenses publiques en R&D en Chine ont augmenté de 90 % pour atteindre 133 milliards de dollars au cours de la décennie précédant 2023. En revanche, les dépenses publiques aux États-Unis nont augmenté que de 12 %, pour atteindre 155 milliards de dollars. Le rapport note que, selon les prévisions du FSIP, les dépenses publiques chinoises en matière de recherche devraient dépasser celles des États-Unis dans les deux à trois prochaines années.
« Je pense que cela se produira au plus tôt en 2028, à un an près », a déclaré Robert Conn, spécialiste des politiques de recherche et de la philanthropie scientifique, qui codirige le FSIP. « Cela pourrait être l'année prochaine, ou en 2029. » Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ont été le leader mondial en matière dinvestissement dans la R&D.
Selon Meghan Ostertag, qui étudie la politique économique à lInformation Technology and Innovation Foundation, un groupe de réflexion basé à Washington DC, le fait que la Chine prenne la tête des dépenses publiques de recherche constituerait un tournant décisif, car cela ouvrirait la voie à lémergence dune nouvelle « hégémonie » scientifique. « Au cours des dernières années, la Chine a déjà devancé les États-Unis sur divers indicateurs de performance en matière de recherche. Dans les 145 revues de sciences naturelles et de sciences de la santé suivies par Nature Index, par exemple, sa contribution est en passe de doubler celle des États-Unis dici fin 2026 », note le rapport.
Un rapport publié en janvier 2025 par Dongbi Data a déjà révélé que la Chine a dépassé les États-Unis en nombre de scientifiques de haut niveau, marquant ainsi un tournant dans la dynamique mondiale de la recherche scientifique et technologique. Ce changement se produit alors que les États-Unis, autrefois à la pointe de linnovation, enregistrent un déclin de leur vivier de talents scientifiques, souvent attribué à un manque d'investissement dans l'éducation et à une certaine méfiance envers la science dans certaines couches de la société. À linverse, la Chine, en mettant laccent sur la formation et la recherche, récolte les fruits dune politique de renforcement de son écosystème scientifique. Ce contraste met en lumière les défis auxquels les États-Unis sont confrontés pour maintenir leur rôle de leader mondial dans les domaines de l'éducation et de linnovation scientifique.
Source : Rapport du Frontiers in Science and Innovation Policy (FSIP)
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